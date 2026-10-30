CRIME

Influenciador mirim com um milhão de seguidores é morto a tiros em ataque

Pablo ganhou projeção nacional em 2024 ao contar sua trajetória como barbeiro em um programa de televisão

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:34

José Pablo da Silva Macedo, conhecido como “Barbeiro Mirim”, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram mortos a tiros na noite da última quarta-feira (28), no município de Cachoeirinha, em Pernambuco. Uma das vítimas era José Pablo da Silva Macedo, conhecido como “Barbeiro Mirim”, que ganhou projeção nacional em 2024 ao contar sua história em um programa de televisão. O outro jovem foi identificado como João Vitor dos Santos Feitosa, de acordo com informações do g1.

Os dois eram amigos e estavam no Loteamento São Gabriel quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. Pablo começou a trabalhar como barbeiro ainda criança, cortando o cabelo do pai na garagem da casa do avô, após perder a mãe, vítima de câncer de útero.

O adolescente conquistou mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos dos cortes de cabelo que realizava. Segundo o perfil na rede social, ele já havia atendido mais de três mil clientes. Também participou de um curso de capacitação na área e recebeu certificado de formação profissional.

José Pablo da Silva Macedo, conhecido como “Barbeiro Mirim”, foi morto a tiros 1 de 4

O empreendedor do ramo da barbearia Diogo Silva lamentou a morte do adolescente e destacou o talento e as oportunidades que ele havia conquistado. “Infelizmente a gente perdeu uma joia, né? Um garoto que tinha de tudo para dar certo na vida, teve grandes oportunidades”, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Informações sobre a vida pessoal de João Vitor não foram divulgadas. Familiares de Pablo disseram à TV Asa Branca que os dois adolescentes eram amigos, mas não forneceram outros detalhes sobre o jovem de 16 anos. A Polícia Civil registrou o caso como duplo homicídio e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.