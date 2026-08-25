INVESTIGAÇÃO

Influenciadora ataca homem com canivete após filha de 5 anos relatar abuso sexual

Mulher diz que filha contou ter sido abusada pelo homem três dias antes da agressão; ele não foi preso, indiciado ou denunciado pelo suposto abuso

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:22

Influenciadora ataca homem com canivete após filha de 5 anos relatar abuso sexual Crédito: Reprodução

A influenciadora Laryssa Campanati Pereira, 25 anos, feriu com um canivete um homem identificado como Maikel Wilker Martins, 41, após a filha dela, de 5 anos, relatar ter sido vítima de abuso sexual. O homem, marido da tia da mulher, é acusado por ela de cometer o abuso. De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu às 9h55 dessa segunda-feira (24), na Avenida Major Nicácio, no bairro Cidade Nova em Franca, no estado de São Paulo, e foi registrada como lesão corporal. As informações são do g1.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a criança teria contado à mãe, na última sexta-feira (21), que havia sido abusada pelo homem. Ainda de acordo com o registro policial, ela foi até a loja para contar à tia o que havia acontecido. No local, o homem teria se aproximado e perguntado se ela “já sabia o que ocorrera”.

Segundo a mulher, ele foi até o próprio veículo e depois voltou em sua direção. Ela afirmou à polícia que percebeu que ele iria pegá-la à força. Nesse momento, tirou um canivete da bolsa e desferiu um golpe contra o suspeito. Em seguida, segundo o boletim, ele a pressionou com o próprio corpo contra o braço de um banco. Ela relatou ter desferido outros golpes enquanto tentava se defender e pedia socorro.

A denúncia foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Franca e é investigada separadamente. Até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido preso, indiciado ou denunciado pelo suposto abuso. O ataque ocorreu três dias depois do relato da criança, quando a influenciadora encontrou o homem em frente à loja onde uma tia dela trabalha.

Segundo a versão apresentada à polícia, ele se aproximou e teria tentado agarrá-la. Ela então tirou um canivete da bolsa e o golpeou. Maikel foi socorrido e levado à Santa Casa. Até o momento, ninguém foi preso. O homem permanece em atendimento na Santa Casa, por isso ainda não prestou depoimento. O canivete foi apreendido e lacrado. A mulher alega legítima defesa e informou à polícia que acredita que existam câmeras de monitoramento no local.

A mulher também sofreu lesões nas costas, nos braços, nas mãos e nas pernas e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame. Segundo informações da polícia, a influenciadora relatou que a filha contou no dia 21 de agosto ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo homem. O episódio teria acontecido no domingo anterior (16). A mulher levou a filha para atendimento médico no mesmo dia, segundo a advogada da influenciadora. O laudo do exame teria sido entregue à delegacia.

A influenciadora afirmou que tentou entrar em contato com os dois Conselhos Tutelares da cidade, mas disse que não recebeu respaldo. Procurado pelo g1, o Conselho Tutelar afirmou que não ter sido procurado pela mulher. Segundo o órgão, o caso chegou ao conhecimento do Conselho por volta das 12h de segunda-feira, inicialmente por meio das redes sociais.

Ainda conforme a defesa, a família foi informada de que a Delegacia de Defesa da Mulher de Franca funcionava apenas de segunda a sexta-feira, até as 17h, e que deveria procurar o Conselho Tutelar. O registro do suposto abuso na DDM ocorreu somente na segunda-feira (24), mesmo dia em que a influenciadora feriu o homem, de acordo com os documentos.

Duas investigações diferentes

A agressão com o canivete é investigada pela Polícia Civil como lesão corporal. O boletim registra orientação sobre o prazo de seis meses para eventual oferecimento de representação criminal. Já a denúncia de estupro de vulnerável contra a criança é investigada separadamente pela Delegacia de Defesa da Mulher.