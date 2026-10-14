AVISO CLIMÁTICO

Inmet emite alerta de perigo para tempestades com granizo em seis estados

Aviso prevê ventos de até 100 km/h, chuva intensa e risco de alagamentos

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:14

Inmet emite alerta de perigo para tempestades com granizo em seis estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em áreas de seis estados brasileiros nesta quarta-feira (14). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. As condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

As áreas afetadas abrangem regiões do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

As regiões sob alerta são: Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Centro Oriental Paranaense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Norte Fluminense, Metropolitana de Belo Horizonte e Sudeste Paranaense.