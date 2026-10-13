CHUVAS FORTES

Inmet emite alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h em quatro estados

Aviso também prevê queda de granizo

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:09

Inmet emite alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h em quatro estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em áreas de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O aviso é válido até as 23h59 desta terça-feira (13) e prevê ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. As condições meteorológicas podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

Entre as áreas afetadas estão regiões do Oeste e Norte de Santa Catarina, a Região Metropolitana de Curitiba, o Oeste e o Sudoeste do Paraná, áreas do litoral sul paulista e o Sudoeste de Mato Grosso do Sul. O alerta também abrange regiões do Rio Grande do Sul.