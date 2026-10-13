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Inmet emite alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h em quatro estados

Aviso também prevê queda de granizo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:09

Nova frente fria chega nesta semana com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil
Inmet emite alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h em quatro estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades em áreas de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O aviso é válido até as 23h59 desta terça-feira (13) e prevê ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. As condições meteorológicas podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
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Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Entre as áreas afetadas estão regiões do Oeste e Norte de Santa Catarina, a Região Metropolitana de Curitiba, o Oeste e o Sudoeste do Paraná, áreas do litoral sul paulista e o Sudoeste de Mato Grosso do Sul. O alerta também abrange regiões do Rio Grande do Sul.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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