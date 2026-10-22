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Inmet emite alerta de tempestade com granizo para 15 estados nesta quinta-feira (22)

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:22

Temporal com granizo deixa mais de 100 casas destelhadas e 400 desalojados no RS
Temporal com granizo  Crédito: Defesa Civil/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para esta quinta-feira (22). O aviso começou à meia-noite e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O alerta abrange 15 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nas áreas atingidas.

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Entre as áreas afetadas estão as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, além do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, da região de Campinas, do Vale do Paraíba Paulista e de áreas do interior paulista e dos estados do Sul.

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