PERIGO

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para 15 estados nesta quinta-feira (22)

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:22

Temporal com granizo Crédito: Defesa Civil/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para esta quinta-feira (22). O aviso começou à meia-noite e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O alerta abrange 15 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nas áreas atingidas.

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.