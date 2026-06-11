VEJA PREVISÃO

Inmet emite alerta de tempestade para chuva, ventos fortes e granizo em sete estados

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia

Esther Morais

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:38

Nova frente fria chega nesta semana com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade de perigo potencial válido até as 23h59 desta quinta-feira (11). O aviso abrange áreas de pelo menos sete estados brasileiros, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta atinge municípios de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de áreas de Rondônia e Minas Gerais.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Entre as regiões afetadas estão a Grande Florianópolis, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Vale do Itajaí, Oeste Catarinense, Norte Pioneiro Paranaense, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.