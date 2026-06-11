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Inmet emite alerta de tempestade para chuva, ventos fortes e granizo em sete estados

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:38

Nova frente fria chega nesta semana com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil
Nova frente fria chega nesta semana com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade de perigo potencial válido até as 23h59 desta quinta-feira (11). O aviso abrange áreas de pelo menos sete estados brasileiros, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta atinge municípios de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de áreas de Rondônia e Minas Gerais.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Entre as regiões afetadas estão a Grande Florianópolis, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Vale do Itajaí, Oeste Catarinense, Norte Pioneiro Paranaense, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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Chuva de Granizo

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