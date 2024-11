PERIGO POTENCIAL

Inmet faz alerta de chuvas e ventos intensos para Bahia e mais 13 estados

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

As regiões atingidas são: Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Pará, Roraima, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Na Bahia, os municípios afetados são no Extremo Oeste e Vale São-Franciscano.