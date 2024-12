PERIGO POTENCIAL

Inmet faz alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 15 estados

Ventos devem chegar a 40-60 km/h

Confira áreas afetadas por estado:

Acre: Vale do Acre, Vale do Juruá

Mato Grosso do Sul: Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense