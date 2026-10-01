FRAUDE NA LOCAÇÃO

Inquilina usa identidade falsa, deixa oito aluguéis sem pagar e imobiliária é condenada a indenizar proprietária em R$ 44 mil

Tribunal manteve decisão que responsabilizou imobiliária e seguradora por prejuízos de R$ 44 mil, além de multas, IPTU e danos causados ao imóvel

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:08

Inquilina usa identidade falsa, deixa oito aluguéis sem pagar e imobiliária é condenada a indenizar proprietária Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma proprietária de imóvel em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será ressarcida pelos prejuízos provocados após uma inquilina deixar de pagar oito meses de aluguel e abandonar a casa com danos. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação da imobiliária e da seguradora responsáveis pela locação.

As empresas foram condenadas solidariamente a pagar R$ 44 mil referentes aos oito aluguéis atrasados, acrescidos de multa de 10%, além de R$ 15 mil de multa contratual e R$ 1.793,60 de IPTU não quitado. Também deverão arcar com os danos provocados na estrutura física do imóvel. Os valores ainda serão corrigidos na fase de liquidação da sentença. O tribunal entendeu que houve falhas na conferência dos documentos apresentados pela locatária e na cobertura do seguro-fiança. A relação entre a proprietária e as empresas foi considerada de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Contrato previa aluguel de R$ 5 mil

Segundo o processo, a proprietária contratou uma imobiliária para administrar a locação de uma casa por 30 meses, entre julho de 2023 e janeiro de 2026. O aluguel foi estabelecido em R$ 5 mil mensais, com garantia de seguro-fiança. A situação mudou quando a inquilina deixou de pagar os aluguéis e posteriormente abandonou o imóvel. Conforme a ação, ela teria utilizado identidade falsa durante a contratação.

Ao todo, oito aluguéis ficaram em aberto, gerando um prejuízo de R$ 44 mil. A proprietária também encontrou danos no imóvel e acionou a administradora e a seguradora para tentar receber os valores. Como não obteve o ressarcimento, decidiu recorrer à Justiça.

Empresas contestaram responsabilidade

A imobiliária alegou que não havia prova técnica capaz de comprovar que os documentos apresentados pela locatária eram falsos. Também questionou a utilização de documentos considerados unilaterais para sustentar a ocorrência da fraude. Já a seguradora afirmou que a inadimplência levou à recusa da cobertura do seguro-fiança porque a contratação teria sido fraudulenta. A empresa sustentou ainda que sua atuação se restringia à análise financeira da locatária e que não era responsável pela conferência dos documentos pessoais nem pela administração do imóvel.

Os argumentos não foram acolhidos pelo tribunal. O relator do recurso, desembargador Fernando Caldeira Brant, considerou que a proprietária havia contratado empresas especializadas justamente para administrar a locação e garantir o recebimento dos valores previstos no contrato.

Na avaliação apresentada no voto, as vistorias realizadas na entrada e na saída do imóvel demonstraram alterações relevantes nas condições da casa, além de danos e pendências deixadas pela inquilina. A sentença da Comarca de Contagem já havia determinado o ressarcimento dos prejuízos, mas negou o pedido de indenização por danos morais.