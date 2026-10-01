Inquilina usa identidade falsa, deixa oito aluguéis sem pagar e imobiliária é condenada a indenizar proprietária em R$ 44 mil

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Perla Ribeiro
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:08
Uma proprietária de imóvel em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será ressarcida pelos prejuízos provocados após uma inquilina deixar de pagar oito meses de aluguel e abandonar a casa com danos. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação da imobiliária e da seguradora responsáveis pela locação.
As empresas foram condenadas solidariamente a pagar R$ 44 mil referentes aos oito aluguéis atrasados, acrescidos de multa de 10%, além de R$ 15 mil de multa contratual e R$ 1.793,60 de IPTU não quitado. Também deverão arcar com os danos provocados na estrutura física do imóvel. Os valores ainda serão corrigidos na fase de liquidação da sentença. O tribunal entendeu que houve falhas na conferência dos documentos apresentados pela locatária e na cobertura do seguro-fiança. A relação entre a proprietária e as empresas foi considerada de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Contrato previa aluguel de R$ 5 mil
Segundo o processo, a proprietária contratou uma imobiliária para administrar a locação de uma casa por 30 meses, entre julho de 2023 e janeiro de 2026. O aluguel foi estabelecido em R$ 5 mil mensais, com garantia de seguro-fiança. A situação mudou quando a inquilina deixou de pagar os aluguéis e posteriormente abandonou o imóvel. Conforme a ação, ela teria utilizado identidade falsa durante a contratação.
Ao todo, oito aluguéis ficaram em aberto, gerando um prejuízo de R$ 44 mil. A proprietária também encontrou danos no imóvel e acionou a administradora e a seguradora para tentar receber os valores. Como não obteve o ressarcimento, decidiu recorrer à Justiça.
Empresas contestaram responsabilidade
A imobiliária alegou que não havia prova técnica capaz de comprovar que os documentos apresentados pela locatária eram falsos. Também questionou a utilização de documentos considerados unilaterais para sustentar a ocorrência da fraude. Já a seguradora afirmou que a inadimplência levou à recusa da cobertura do seguro-fiança porque a contratação teria sido fraudulenta. A empresa sustentou ainda que sua atuação se restringia à análise financeira da locatária e que não era responsável pela conferência dos documentos pessoais nem pela administração do imóvel.
Os argumentos não foram acolhidos pelo tribunal. O relator do recurso, desembargador Fernando Caldeira Brant, considerou que a proprietária havia contratado empresas especializadas justamente para administrar a locação e garantir o recebimento dos valores previstos no contrato.
Na avaliação apresentada no voto, as vistorias realizadas na entrada e na saída do imóvel demonstraram alterações relevantes nas condições da casa, além de danos e pendências deixadas pela inquilina. A sentença da Comarca de Contagem já havia determinado o ressarcimento dos prejuízos, mas negou o pedido de indenização por danos morais.
A decisão foi mantida pela 20ª Câmara Cível. O juiz convocado Christian Gomes Lima e a desembargadora Lílian Maciel acompanharam o voto do relator.