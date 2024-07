EDUCAÇÃO

Inscrições para o ProUni do 2º semestre começam nesta terça-feira

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2024 começam nesta terça-feira, 23 de julho. Interessados poderão se inscrever até a sexta-feira, 26, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.