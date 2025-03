APOSENTADOS E PENSIONISTAS

INSS começa a pagar benefícios antecipados nesta quinta-feira (6); veja quem está contemplado

O pagamento é referente ao mês de março



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 6 de março de 2025 às 17:33

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipou, para esta quinta-feira (6), o pagamento dos benefícios referente a março para aposentados e pensionistas com cartão de final 3, 4, 7 e 8. O dinheiro será pago junto com os benefícios destinados a cartões de final 6, que originalmente receberiam nesta quinta. >

Já na sexta-feira (7), o órgão vai pagar os benefícios para aqueles com cartões de final 5 e 0. O dinheiro será depositado junto com os benefícios de final 7, inicialmente previstos para sexta.>

Para saber se está entre os contemplados, basta conferir a numeração do cartão, especificamente o número que vem antes do dígito. No caso do cartão de número 999.999.993-9, por exemplo, o número que define o dia de pagamento é o 3, que vem antes do traço. >