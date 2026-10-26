PAGAMENTOS

INSS começa a pagar benefícios de outubro nesta segunda-feira (26)

Datas seguem o calendário de pagamento de 2026

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:17

INSS Crédito: Roneymar Alves ,INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar os benefícios e auxílios referentes ao mês de outubro nesta segunda-feira (26). As datas seguem o calendário de pagamento de 2026.

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Os pagamentos de até um salário mínimo começam na próxima segunda, 26 de outubro, e estão previstos para terminar no dia 9 de novembro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 3 de novembro e também estão previstos para encerrar no dia 9. Segue abaixo todas as datas:

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

DATAS:

Benefícios de até 1 salário:

Final 1 - 26/outubro

Final 2 - 27/outubro

Final 3 - 28/outubro

Final 4 - 29/outubro

Final 5 - 30/outubro

Final 6 - 3/novembro

Final 7 - 4/novembro

Final 8 - 5/novembro

Final 9 - 6/novembro

Final 0 - 9/novembro

Benefícios acima de 1 salário:

Final 1 e 6 - 3/novembro

Final 2 e - 7 4/novembro

Final 3 e - 8 5/novembro

Final 4 e - 9 6/novembro