INSS começa a pagar benefícios de outubro nesta segunda-feira (26)

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Millena Marques
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:17
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar os benefícios e auxílios referentes ao mês de outubro nesta segunda-feira (26). As datas seguem o calendário de pagamento de 2026.
Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.
Os pagamentos de até um salário mínimo começam na próxima segunda, 26 de outubro, e estão previstos para terminar no dia 9 de novembro. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 3 de novembro e também estão previstos para encerrar no dia 9. Segue abaixo todas as datas:
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
DATAS:
Benefícios de até 1 salário:
Final 1 - 26/outubro
Final 2 - 27/outubro
Final 3 - 28/outubro
Final 4 - 29/outubro
Final 5 - 30/outubro
Final 6 - 3/novembro
Final 7 - 4/novembro
Final 8 - 5/novembro
Final 9 - 6/novembro
Final 0 - 9/novembro
Benefícios acima de 1 salário:
Final 1 e 6 - 3/novembro
Final 2 e - 7 4/novembro
Final 3 e - 8 5/novembro
Final 4 e - 9 6/novembro
Final 5 e - 0 9/novembro