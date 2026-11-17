PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS cortou seu benefício? Veja o que fazer para tentar recuperar o pagamento

Suspensão ou encerramento do pagamento não significa necessariamente perda definitiva do direito; entender o motivo da decisão e reunir documentos são passos importantes para avaliar as alternativas

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Pelo aplicativo Meu INSS, segurados conseguem checar o extrato de pagamento e as datas de liberação de aposentadorias e pensões. Crédito: Divulgação/INSS

Imagine depender de um benefício do INSS para pagar as contas, comprar alimentos e manter as despesas da casa. De repente, o dinheiro deixa de cair na conta. Além da preocupação financeira, surge a dúvida: por que o pagamento foi interrompido e o que fazer para recuperá-lo?

Quem passa por essa situação não deve simplesmente aceitar a decisão sem antes entender o que aconteceu. Dependendo do motivo apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pode ser possível contestar a medida ou até mesmo fazer um novo pedido. O primeiro passo é consultar a situação do benefício e verificar a comunicação enviada pelo instituto. É nesse documento que o segurado pode identificar a justificativa para a interrupção e saber se existe alguma exigência a cumprir.

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Por que o INSS pode interromper um benefício?

Existem diferentes motivos para a suspensão ou o encerramento de um pagamento. Nos benefícios relacionados à incapacidade para o trabalho, por exemplo, o INSS pode realizar uma avaliação e concluir que o segurado recuperou a capacidade de exercer sua atividade profissional.

Também podem ocorrer interrupções por falta de atualização de informações, ausência de documentos ou descumprimento de alguma exigência feita pelo instituto.

Por isso, antes de tomar qualquer providência, é importante identificar a razão específica da decisão. Afinal, a medida necessária para resolver uma pendência cadastral pode ser diferente daquela exigida quando o INSS entende que o trabalhador está apto a voltar ao serviço.

Benefício suspenso e benefício encerrado são a mesma coisa?

Não. Embora as duas situações interrompam o pagamento, suspensão e encerramento não significam necessariamente a mesma coisa e podem exigir providências diferentes. O segurado precisa consultar a situação do benefício, conferir a comunicação oficial e observar a data da decisão. Também deve verificar se há alguma exigência pendente ou prazo para apresentar documentos e contestar o entendimento do INSS. Ignorar essas informações pode dificultar a identificação do caminho adequado para tentar restabelecer o pagamento.

E se o trabalhador continuar doente?

Um dos casos que mais preocupam os segurados é o encerramento de um benefício por incapacidade temporária mesmo quando a pessoa ainda não reúne condições de voltar ao trabalho. Imagine um trabalhador que passou por tratamento médico, recebeu o benefício durante o período de afastamento e, após uma avaliação do INSS, teve o pagamento interrompido. Se ele continua enfrentando limitações para exercer sua profissão, é importante reunir elementos que demonstrem sua condição.

Relatórios médicos, exames, receitas, laudos e outros documentos relacionados ao tratamento podem ajudar a comprovar a persistência do problema de saúde e as dificuldades para retornar às atividades profissionais. Manter essa documentação atualizada é importante tanto para avaliar uma possível contestação quanto para fundamentar um novo pedido, caso seja necessário.

É possível contestar o corte do INSS?

Dependendo das circunstâncias, sim. O segurado pode recorrer aos caminhos administrativos disponíveis e, em determinadas situações, também buscar a Justiça para questionar a decisão. A escolha da medida depende do motivo que levou à interrupção do pagamento, dos documentos apresentados e das condições específicas do trabalhador. Por isso, não existe uma solução única que possa ser aplicada a todos os casos. O mais importante é não deixar de verificar a justificativa do INSS e avaliar se existem elementos que permitam contestar a decisão.

Quem teve o benefício encerrado perde o direito definitivamente?

Não necessariamente. O encerramento de um benefício não significa, por si só, que o segurado nunca mais poderá receber um pagamento da Previdência Social. Em determinadas situações, é possível questionar a decisão e buscar o restabelecimento do benefício. Em outras, pode haver a possibilidade de apresentar um novo requerimento, desde que os critérios exigidos sejam atendidos. A diferença está justamente nas circunstâncias que levaram ao encerramento e na documentação disponível para demonstrar que o trabalhador ainda preenche os requisitos necessários.

Orientação especializada pode ajudar

Para o advogado Dr. Eddie Parish, sócio do escritório Parish & Zenandro Advogados e especialista em causas contra o INSS e aposentadoria do servidor público, compreender a justificativa da interrupção é essencial antes de decidir como agir. “Quando o benefício é interrompido, o primeiro passo é entender por que o INSS tomou essa decisão. A partir disso, é possível avaliar a documentação e verificar quais medidas podem ser adotadas”, explica.