MUDANÇA

INSS: segurado tem 10 dias para pedir reanálise de auxílio-doença negado sem perícia presencial

Nova regra vale para negativas baseadas apenas em documentos médicos. Na reanálise, é possível apresentar novos laudos e exames; após duas recusas consecutivas, o INSS deverá marcar perícia presencial ou por telemedicina



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:36

Governo altera regras da perícia para concessão do auxílio-doença Crédito: MPS/Divulgação

Segurados que tiverem o pedido de auxílio-doença negado pelo INSS sem passar por perícia médica presencial terão dez dias para solicitar uma reanálise do processo. A possibilidade começa a valer nesta sexta-feira (6), conforme novas regras publicadas pelo governo federal no Diário Oficial da União.

A medida se aplica aos casos em que a negativa tenha sido baseada exclusivamente na análise de documentos médicos, sem exame médico-pericial. Durante a reanálise, o segurado também poderá apresentar novos documentos médicos ou odontológicos para tentar comprovar a incapacidade para o trabalho.

A mudança foi estabelecida pela Portaria Conjunta nº 54, assinada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, e pela presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira.

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Atenção ao prazo: o segurado que preferir entrar diretamente com recurso administrativo, sem solicitar primeiro a reanálise, perderá a possibilidade de utilizar esse procedimento. Nesse caso, o prazo para recorrer começa a contar a partir da ciência da decisão original. Se houver pedido de reanálise, o prazo do recurso administrativo passa a ser contado a partir da ciência da nova decisão.

Outra mudança importante é que, depois de duas negativas consecutivas baseadas apenas na análise documental, os pedidos seguintes deverão ser encaminhados obrigatoriamente para perícia médica presencial ou por telemedicina.

Novo Atestmed

As alterações atualizam as regras do Novo Atestmed, sistema criado em março deste ano para permitir que pedidos de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, sejam analisados a partir de documentos apresentados pelo segurado, sem necessidade imediata de comparecimento a uma agência do INSS.