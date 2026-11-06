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INSS: segurado tem 10 dias para pedir reanálise de auxílio-doença negado sem perícia presencial

Nova regra vale para negativas baseadas apenas em documentos médicos. Na reanálise, é possível apresentar novos laudos e exames; após duas recusas consecutivas, o INSS deverá marcar perícia presencial ou por telemedicina

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:36

Governo altera regras da perícia para concessão do auxílio-doença
Governo altera regras da perícia para concessão do auxílio-doença Crédito: MPS/Divulgação

Segurados que tiverem o pedido de auxílio-doença negado pelo INSS sem passar por perícia médica presencial terão dez dias para solicitar uma reanálise do processo. A possibilidade começa a valer nesta sexta-feira (6), conforme novas regras publicadas pelo governo federal no Diário Oficial da União.

A medida se aplica aos casos em que a negativa tenha sido baseada exclusivamente na análise de documentos médicos, sem exame médico-pericial. Durante a reanálise, o segurado também poderá apresentar novos documentos médicos ou odontológicos para tentar comprovar a incapacidade para o trabalho.

A mudança foi estabelecida pela Portaria Conjunta nº 54, assinada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, e pela presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Atenção ao prazo: o segurado que preferir entrar diretamente com recurso administrativo, sem solicitar primeiro a reanálise, perderá a possibilidade de utilizar esse procedimento. Nesse caso, o prazo para recorrer começa a contar a partir da ciência da decisão original. Se houver pedido de reanálise, o prazo do recurso administrativo passa a ser contado a partir da ciência da nova decisão.

Outra mudança importante é que, depois de duas negativas consecutivas baseadas apenas na análise documental, os pedidos seguintes deverão ser encaminhados obrigatoriamente para perícia médica presencial ou por telemedicina.

Novo Atestmed

As alterações atualizam as regras do Novo Atestmed, sistema criado em março deste ano para permitir que pedidos de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, sejam analisados a partir de documentos apresentados pelo segurado, sem necessidade imediata de comparecimento a uma agência do INSS.

Com o sistema, o prazo máximo de duração do benefício também foi ampliado de 60 para até 90 dias. A proposta do governo é agilizar a análise dos pedidos e reduzir a necessidade de perícias presenciais.

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