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Intercâmbio depois dos 50 ganha espaço entre brasileiros; veja por que público maduro está estudando fora

Pesquisa mostra que pessoas com 50 anos ou mais já aparecem entre os grupos que mais fazem intercâmbio no país; Malta entra no Top 5 dos destinos procurados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:10

Intercâmbio depois dos 50 ganha espaço entre brasileiros; veja por que público maduro está estudando fora
Intercâmbio depois dos 50 ganha espaço entre brasileiros; veja por que público maduro está estudando fora Crédito: Imagem gerada por IA

O intercâmbio deixou de ser uma experiência associada apenas aos mais jovens. Pessoas com 50 anos ou mais já aparecem na 7ª posição entre as faixas etárias que mais realizam intercâmbio entre brasileiros, segundo a Pesquisa Selo Belta 2026. A presença do público maduro mostra que estudar fora pode fazer parte de diferentes projetos pessoais, mesmo depois de uma trajetória profissional consolidada. Para esse grupo, a experiência internacional pode reunir aprendizado de um novo idioma, autonomia, descoberta de destinos e realização de planos antigos.

Embora esteja atrás das faixas mais jovens no ranking, o público 50+ também encontra no intercâmbio uma oportunidade de aprender inglês em situações reais, conhecer outras culturas e se comunicar com mais independência durante viagens. Para Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, não existe uma idade determinada para começar ou retomar o aprendizado de um idioma.

Malta: o destino europeu que entrou para o ranking dos preferidos dos brasileiros para intercâmbio

Malta superou a Austrália e entrou pela primeira vez no Top 5 dos destinos de intercâmbio mais procurados por brasileiros  por Reprodução/Tripadvisor
Localizada no Mar Mediterrâneo, entre a Sicília e o norte da África, Malta é um pequeno arquipélago que tem o inglês como um dos idiomas oficiais ao lado do maltês por Reprodução/Tripadvisor
Localizado em uma colina no norte de Malta, o descontraído povoado de Mellieħa transmite melhor a verdadeira atmosfera local do que os balneários mais desenvolvidos no sul da ilha  por Reprodução/Tripadvisor
O país se consolidou como um dos principais destinos para intercâmbio de inglês na Europa por combinar escolas reconhecidas internacionalmente, custo mais competitivo em relação a outros destinos e facilidade para viajar a outros países do continente. por Reprodução/Tripadvisor
Com cerca de 560 mil habitantes, Malta integra a União Europeia desde 2004 e adota o euro como moeda oficial por Reprodução/Tripadvisor
Malta tem dois idiomas oficiais — maltês e inglês —, herança do período em que foi colônia britânica, o que fez dele um dos principais destinos europeus para quem deseja aprender inglês por Reprodução/Tripadvisor
Além das escolas especializadas, Malta atrai estudantes pelo clima mediterrâneo, pelas praias, pelo patrimônio histórico e pela facilidade de viajar para outros países europeus durante o intercâmbio por Reprodução/Tripadvisor
O arquipélago é formado por Malta, Gozo e Comino, além de pequenas ilhas desabitadas por Reprodução/Tripadvisor
Malta reúne cidades históricas, praias e um custo de vida que costuma ser mais competitivo do que em destinos como Londres ou Dublin por Reprodução/Tripadvisor
Malta é um dos poucos países da Europa onde o inglês é idioma oficial, mas o custo do intercâmbio costuma ser menor do que em outros destinos de língua inglesa, como Reino Unido e Irlanda por Reprodução/Tripadvisor
Com cerca de 316 km² de área, Malta é um dos dez menores países do planeta por Reprodução/Tripadvisor
Malta registra cerca de 300 dias de sol por ano, um dos maiores índices da Europa por Reprodução/Tripadvisor
Valletta, capital do país, ocupa menos de 1 km² e é considerada uma das menores capitais da Europa. por Reprodução/Tripadvisor
A cidade balneário de Sliema vibra com muita atividade a qualquer hora do dia ou da noite por Reprodução/Tripadvisor
Dirige-se pela mão inglesa: Assim como no Reino Unido, os veículos circulam pelo lado esquerdo das ruas por Reprodução/Tripadvisor
Malta costuma aparecer entre os destinos europeus considerados mais seguros para estudantes internacionais por Reprodução/Tripadvisor
Filmes e séries como Gladiador, Troia, Jurassic World: Dominion e Game of Thrones tiveram cenas gravadas em Malta. por Reprodução/Tripadvisor
A culinária maltesa reúne influências italianas, árabes, britânicas e mediterrâneas. por Reprodução/Tripadvisor
Malta abriga templos megalíticos construídos entre 3600 a.C. e 2500 a.C., considerados algumas das estruturas de pedra mais antigas do mundo. por Reprodução/Tripadvisor
As águas transparentes e os naufrágios históricos fazem de Malta um dos principais destinos de mergulho da Europa por Reprodução/Tripadvisor
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Malta superou a Austrália e entrou pela primeira vez no Top 5 dos destinos de intercâmbio mais procurados por brasileiros  por Reprodução/Tripadvisor

“Depois dos 50, o inglês pode ter um significado diferente. Pode ser o idioma que ajuda a realizar uma viagem planejada há anos, a conversar com pessoas de outros países ou a explorar um destino com mais autonomia. O intercâmbio reúne o aprendizado e essas experiências em uma mesma jornada”, afirma.

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Inglês vai além da sala de aula

Durante um intercâmbio, o idioma passa a fazer parte da rotina. Pedir informações, fazer compras, visitar museus, pedir uma refeição ou conversar com moradores são situações que exigem o uso do inglês no cotidiano. Para adultos maduros, essa vivência pode representar uma oportunidade de ganhar mais independência durante a viagem e participar de forma mais ativa da rotina local.

“A melhor forma de perceber a utilidade de um idioma é colocá-lo em situações reais. Quando o aluno precisa usar o inglês para resolver uma situação cotidiana ou iniciar uma conversa, a experiência ganha um sentido muito mais concreto”, explica Leiza.

Malta entra entre os destinos mais procurados

A mudança no perfil dos intercambistas também aparece na escolha dos destinos. Malta entrou no Top 5 dos países mais procurados por brasileiros para intercâmbio em 2026, segundo a Pesquisa Selo Belta. O arquipélago ocupa a quinta posição do ranking, atrás de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.

Os cinco países têm o inglês como idioma oficial ou amplamente utilizado no cotidiano, o que favorece experiências de imersão para quem busca aprender ou aperfeiçoar a língua. No caso de Malta, o destino também combina o estudo do inglês com opções de lazer, cultura, gastronomia e turismo. Para o público 50+, características como essas podem tornar o intercâmbio uma experiência que vai além da sala de aula.

A presença crescente de adultos maduros nesse mercado também acompanha uma mudança na maneira como esse público encara as viagens internacionais. Em vez de apenas visitar um destino, o intercâmbio permite permanecer mais tempo no país, criar conexões, praticar o idioma e explorar a rotina local com maior autonomia.

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