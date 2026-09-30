COMPORTAMENTO

Intercâmbio depois dos 50 ganha espaço entre brasileiros; veja por que público maduro está estudando fora

Pesquisa mostra que pessoas com 50 anos ou mais já aparecem entre os grupos que mais fazem intercâmbio no país; Malta entra no Top 5 dos destinos procurados

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:10

Intercâmbio depois dos 50 ganha espaço entre brasileiros; veja por que público maduro está estudando fora Crédito: Imagem gerada por IA

O intercâmbio deixou de ser uma experiência associada apenas aos mais jovens. Pessoas com 50 anos ou mais já aparecem na 7ª posição entre as faixas etárias que mais realizam intercâmbio entre brasileiros, segundo a Pesquisa Selo Belta 2026. A presença do público maduro mostra que estudar fora pode fazer parte de diferentes projetos pessoais, mesmo depois de uma trajetória profissional consolidada. Para esse grupo, a experiência internacional pode reunir aprendizado de um novo idioma, autonomia, descoberta de destinos e realização de planos antigos.

Embora esteja atrás das faixas mais jovens no ranking, o público 50+ também encontra no intercâmbio uma oportunidade de aprender inglês em situações reais, conhecer outras culturas e se comunicar com mais independência durante viagens. Para Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, não existe uma idade determinada para começar ou retomar o aprendizado de um idioma.

Malta: o destino europeu que entrou para o ranking dos preferidos dos brasileiros para intercâmbio 1 de 20

“Depois dos 50, o inglês pode ter um significado diferente. Pode ser o idioma que ajuda a realizar uma viagem planejada há anos, a conversar com pessoas de outros países ou a explorar um destino com mais autonomia. O intercâmbio reúne o aprendizado e essas experiências em uma mesma jornada”, afirma.

Inglês vai além da sala de aula

Durante um intercâmbio, o idioma passa a fazer parte da rotina. Pedir informações, fazer compras, visitar museus, pedir uma refeição ou conversar com moradores são situações que exigem o uso do inglês no cotidiano. Para adultos maduros, essa vivência pode representar uma oportunidade de ganhar mais independência durante a viagem e participar de forma mais ativa da rotina local.

“A melhor forma de perceber a utilidade de um idioma é colocá-lo em situações reais. Quando o aluno precisa usar o inglês para resolver uma situação cotidiana ou iniciar uma conversa, a experiência ganha um sentido muito mais concreto”, explica Leiza.

Malta entra entre os destinos mais procurados

A mudança no perfil dos intercambistas também aparece na escolha dos destinos. Malta entrou no Top 5 dos países mais procurados por brasileiros para intercâmbio em 2026, segundo a Pesquisa Selo Belta. O arquipélago ocupa a quinta posição do ranking, atrás de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.

Os cinco países têm o inglês como idioma oficial ou amplamente utilizado no cotidiano, o que favorece experiências de imersão para quem busca aprender ou aperfeiçoar a língua. No caso de Malta, o destino também combina o estudo do inglês com opções de lazer, cultura, gastronomia e turismo. Para o público 50+, características como essas podem tornar o intercâmbio uma experiência que vai além da sala de aula.