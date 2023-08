Internado, Bolsonaro realizará três cirurgias em setembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizará três cirurgias em setembro. Internado na manhã desta quarta-feira (23), o conservador disse ao jornal Folha de S. Paulo que a passagem pelo hospital é para realização de exames preparatórios para os procedimentos. Até o momento, Bolsonaro já fez quatro cirurgias após a facada que recebeu em 2018. As próximas serão para tratar problemas de "septo, refluxo e abdômen". Nas redes sociais, o assessor Fábio Wajngarten disse que são exames para avaliar "condição clínica".

"O Pr @jairbolsonaro internou-se no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para exames de rotina. Referidos exames tem por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", afirmou.