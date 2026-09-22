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Inundação de rios causa enchentes e leva 250 pessoas a deixarem casas no RS

Rio Caí está em alerta de risco muito alto até a tarde desta quarta-feira (23); água já chegou a 14 metros

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:33

São Sebastião do Caí
São Sebastião do Caí Crédito: Reprodução/RBS TV

Após as chuvas que atingiram o estado no último dia, cidades do Rio Grande do Sul sofreram com enchentes provocadas pela inundação de rios da região. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta, válido até as 14h30 desta quarta-feira (23), para risco muito alto de inundação do Rio Caí, na cidade de Montenegro.

Em São Sebastião do Caí, cidade que também é cortada pelo rio, o nível da água chegou a 14,04 metros, segundo informações do g1. A cota de inundação, ou seja, o limite que precisa ser ultrapassado para que o rio transborde, é de 10 metros.

A cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, também está sendo afetada pelas águas do Rio Taquari, que atingiu a marca de 24 metros. Ao menos 250 pessoas precisaram deixar suas casas na cidade.

Inundação de rios causa enchentes

São Sebastião do Caí por Reprodução/ Redes sociais
São Sebastião do Caí por Reprodução/ Redes sociais
São Sebastião do Caí por Reprodução/RBS TV
Lajedo por Reprodução/RBS TV
São Sebastião do Caí por Reprodução/RBS TV
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São Sebastião do Caí por Reprodução/ Redes sociais

Segundo o Instituto Climatempo, após a passagem da frente fria que provocou temporais, rajadas superiores a 100 km/h e volumes excepcionais de chuva na Região Sul, uma intensa massa de ar polar passa a dominar o tempo.

O sistema provoca uma queda acentuada das temperaturas e cria condições favoráveis à formação de geada entre a madrugada desta quarta-feira (23) e a manhã de quinta-feira (24).

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