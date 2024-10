ECONOMIA

IPCA-15 sobe 0,54% em outubro ante alta de 0,13% em setembro, revela IBGE

Com o resultado anunciado nesta quinta pelo IBGE, o IPCA-15 acumula aumento de 3,71% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,47%. As projeções iam de avanço de 4,32% a 4,53%, com mediana de 4,43%.