FEMINICÍDIO

Irmão confessa que matou neurocientista e deixou corpo dela mais de uma semana em apartamento

Ana Raquel Karkow, de 47 anos, foi encontrada em estado de decomposição em Canoas

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:21

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e decretou a prisão preventiva do suspeito na madrugada de quinta-feira (26) Crédito: Reprodução

Uma neurocientista de 47 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o irmão, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O homem, de 34 anos, confessou ter matado a irmã e foi preso preventivamente. Segundo a delegada responsável pela investigação, ele afirmou aos policiais que a mulher já estava morta havia quase uma semana quando as equipes chegaram ao imóvel, na noite de quarta-feira (25).

A vítima foi identificada como Ana Raquel Karkow. Além de doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ela era psicóloga. O corpo foi localizado depois que moradores do prédio acionaram a Brigada Militar (BM) devido ao forte odor que vinha do apartamento, situado no bairro Olaria.

De acordo com a delegada Angélica Giovanella Marques, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Canoas, o próprio irmão da vítima abriu a porta para os policiais e informou que ela estava morta havia vários dias.

Neurocientista foi morta pelo próprio irmão 1 de 5

"Ele estava muito calmo, muito tranquilo, abriu a porta e informou à polícia que a irmã estava no local morta há vários dias. Ele não soube precisar o dia, mas acredita que fazia ali em torno de quase uma semana que ela havia morrido", relatou a delegada ao portal G1.

O corpo de Ana Raquel estava ao lado da cama e apresentava sinais avançados de decomposição. Conforme as informações apuradas pela polícia, o suspeito, identificado como Alberto Karkow, contou que os dois tinham desentendimentos frequentes e que chegaram a entrar em luta corporal durante a última discussão.

Aos policiais militares, o homem afirmou que matou a irmã por esganadura. Ele também relatou que, durante o desentendimento mais recente, a mulher teria arrombado a porta de seu quarto.

Investigação como feminicídio

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, por se tratar de um assassinato ocorrido no contexto de violência familiar. A prisão preventiva do suspeito foi decretada na madrugada de quinta-feira (26).

Apesar das brigas frequentes relatadas pelo homem e também mencionadas por vizinhos, não havia registros anteriores de ocorrências policiais ou medidas protetivas envolvendo os irmãos.

O apartamento passou por perícia, e os investigadores recolheram celulares e notebooks encontrados no imóvel. Os equipamentos poderão auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime e no esclarecimento das circunstâncias da morte.