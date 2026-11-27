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Carol Neves
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:21
Uma neurocientista de 47 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o irmão, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O homem, de 34 anos, confessou ter matado a irmã e foi preso preventivamente. Segundo a delegada responsável pela investigação, ele afirmou aos policiais que a mulher já estava morta havia quase uma semana quando as equipes chegaram ao imóvel, na noite de quarta-feira (25).
A vítima foi identificada como Ana Raquel Karkow. Além de doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ela era psicóloga. O corpo foi localizado depois que moradores do prédio acionaram a Brigada Militar (BM) devido ao forte odor que vinha do apartamento, situado no bairro Olaria.
De acordo com a delegada Angélica Giovanella Marques, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Canoas, o próprio irmão da vítima abriu a porta para os policiais e informou que ela estava morta havia vários dias.
Neurocientista foi morta pelo próprio irmão
"Ele estava muito calmo, muito tranquilo, abriu a porta e informou à polícia que a irmã estava no local morta há vários dias. Ele não soube precisar o dia, mas acredita que fazia ali em torno de quase uma semana que ela havia morrido", relatou a delegada ao portal G1.
O corpo de Ana Raquel estava ao lado da cama e apresentava sinais avançados de decomposição. Conforme as informações apuradas pela polícia, o suspeito, identificado como Alberto Karkow, contou que os dois tinham desentendimentos frequentes e que chegaram a entrar em luta corporal durante a última discussão.
Aos policiais militares, o homem afirmou que matou a irmã por esganadura. Ele também relatou que, durante o desentendimento mais recente, a mulher teria arrombado a porta de seu quarto.
Investigação como feminicídio
A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, por se tratar de um assassinato ocorrido no contexto de violência familiar. A prisão preventiva do suspeito foi decretada na madrugada de quinta-feira (26).
Apesar das brigas frequentes relatadas pelo homem e também mencionadas por vizinhos, não havia registros anteriores de ocorrências policiais ou medidas protetivas envolvendo os irmãos.
O apartamento passou por perícia, e os investigadores recolheram celulares e notebooks encontrados no imóvel. Os equipamentos poderão auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime e no esclarecimento das circunstâncias da morte.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Canoas.