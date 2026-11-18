NEGÓCIOS

Irmãos Batista investem R$ 300 milhões em fabricante de mísseis e planejam retomar mil empregos e ampliar produção

Após aquisição da Avibras, empresários querem recuperar vagas perdidas durante a crise e ampliar exportações

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:49

Joesley e Wesley Batista Crédito: Divulgação

Os irmãos Joesley e Wesley Batista planejam recuperar cerca de mil postos de trabalho na Avibras, fabricante de mísseis e foguetes sediada em Jacareí, no interior de São Paulo. Após concluírem a aquisição da companhia por meio da Globe Investimentos, os empresários pretendem retomar a produção em larga escala e ampliar a presença da empresa no mercado internacional.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que ouviu pessoas familiarizadas com os planos dos novos controladores. A estratégia inclui reestruturar a capacidade industrial da fabricante e buscar novos compradores no exterior.

Quem são os irmãos Batista, da família que criou a JBS 1 de 7

Para conduzir parte desse processo, a Avibras Aeroco anunciou Bruno Dantas, ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), como presidente executivo do Conselho de Administração. Ele terá a missão de apoiar a reconstrução da estrutura produtiva e liderar a expansão internacional da companhia.

Dantas também presidiu a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (INTOSAI), que reúne organismos de auditoria de mais de 190 países. Segundo a empresa, sua experiência poderá ajudar a estabelecer relações de confiança com governos estrangeiros, que estão entre os principais compradores de equipamentos de defesa.

Avibras aposta nas exportações para retomar crescimento

A ampliação das vendas internacionais é uma das prioridades dos novos controladores. No comunicado sobre a conclusão da aquisição, a Avibras informou que a operação permitirá recuperar a capacidade de produção, cumprir compromissos e retomar o crescimento nos mercados brasileiro e estrangeiro.

As exportações devem se tornar o principal motor de expansão dos negócios. A retomada das atividades em maior escala também está relacionada ao plano de recuperar aproximadamente mil postos de trabalho, perdidos ao longo da crise financeira.

Fundada em 1961, a Avibras é uma das referências brasileiras no desenvolvimento de tecnologias de defesa. Seu portfólio inclui o sistema de artilharia ASTROS, mísseis, foguetes, veículos especiais e soluções voltadas ao setor espacial civil.

Crise financeira levou a demissões e greve de 1.280 dias

A fabricante entrou em recuperação judicial em março de 2022, com dívidas de aproximadamente R$ 600 milhões. A crise provocou demissões, incluindo o desligamento de 400 funcionários, e uma greve de trabalhadores que durou 1.280 dias.

A retomada começou em maio de 2026, com a reabertura da fábrica sob a marca Avibras Aeroco e o retorno de 480 operários. A companhia também recebeu o título de Empresa Estratégica de Defesa e foi visitada pelo presidente da República, em um movimento que indicou a possibilidade de novos contratos com as Forças Armadas.

Antes de fechar negócio com os irmãos Batista, a empresa esteve envolvida em negociações com a estatal chinesa Norinco e quase foi adquirida pela australiana DefendTex. A negociação com o grupo estrangeiro não avançou depois que o governo federal concedeu à Avibras Aeroco o reconhecimento como Empresa Estratégica de Defesa.