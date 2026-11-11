NEGÓCIO

Irmãos Batista pagam quase R$ 3 bilhões e se tornam donos de canal de TV e da Minuano

JBS pretende incorporar a Flora, que nasceu de uma divisão da própria companhia, e o Canal Rural

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:10

Os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F Crédito: Iara Morselli e Marina Malheiros/Divulgação CNN Brasil

A JBS anunciou na segunda-feira (9) a compra da Flora, dona de marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX, e do Canal Rural, emissora especializada em agronegócio. As duas operações somam R$ 2,97 bilhões e marcam a entrada da companhia dos irmãos Joesley e Wesley Batista nos setores de higiene, cosméticos e comunicação.

A maior parte do valor está na aquisição da Flora, avaliada em US$ 542 milhões, ou cerca de R$ 2,91 bilhões. Pelo acordo, a JBS também assumirá as dívidas da empresa. O Canal Rural foi avaliado em US$ 11 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões, em uma operação livre de caixa e dívida. A previsão é concluir as compras em dezembro de 2026, se forem cumpridas as condições previstas para o fechamento.

Quem são os irmãos Batista, da família que criou a JBS 1 de 7

Flora nasceu dentro da JBS

A compra reúne duas empresas que estiveram sob a mesma estrutura até 2007, quando a Flora, criada a partir da divisão de higiene e limpeza da JBS, foi separada da companhia. Agora, a JBS pretende aproveitar subprodutos da indústria de proteína animal na fabricação de cosméticos, itens de cuidados pessoais e suplementos alimentares.

A Flora registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026 e está entre as cinco maiores empresas brasileiras nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas. A operação tem mais de 4,2 mil funcionários e inclui cinco fábricas, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento.

Canal Rural transmite leilões e cobre o mercado agropecuário