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Irmãos Batista pagam quase R$ 3 bilhões e se tornam donos de canal de TV e da Minuano

JBS pretende incorporar a Flora, que nasceu de uma divisão da própria companhia, e o Canal Rural

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:10

Os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F
Os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F Crédito: Iara Morselli e Marina Malheiros/Divulgação CNN Brasil

A JBS anunciou na segunda-feira (9) a compra da Flora, dona de marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX, e do Canal Rural, emissora especializada em agronegócio. As duas operações somam R$ 2,97 bilhões e marcam a entrada da companhia dos irmãos Joesley e Wesley Batista nos setores de higiene, cosméticos e comunicação.

A maior parte do valor está na aquisição da Flora, avaliada em US$ 542 milhões, ou cerca de R$ 2,91 bilhões. Pelo acordo, a JBS também assumirá as dívidas da empresa. O Canal Rural foi avaliado em US$ 11 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões, em uma operação livre de caixa e dívida. A previsão é concluir as compras em dezembro de 2026, se forem cumpridas as condições previstas para o fechamento.

Quem são os irmãos Batista, da família que criou a JBS

Joesley e Wesley Batista são filhos de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, fundador da JBS por Divulgação
A história empresarial da família começou em 1953, com um açougue em Anápolis, no interior de Goiás por Divulgação
Joesley Batista entrou no grupo em 1988 e chegou à presidência do conselho de administração da JBS por Divulgação
Wesley Batista comandou a JBS nos Estados Unidos antes de assumir a presidência da companhia por Divulgação
Joesley e Wesley Batista estiveram com os pais na Bolsa de Nova York em 2025, quando as ações da JBS estrearam no mercado americano por Divulgação
Joesley e Wesley Batista comandaram a expansão internacional da JBS a partir dos anos 2000  por Iara Morselli e Marina Malheiros/Divulgação CNN Brasil
Os irmãos voltaram ao conselho de administração da JBS em 2024, após quase sete anos afastados do colegiado por Wesley e Joesley Batista, principais acionistas do grupo J&F (Divulgação)
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Joesley e Wesley Batista são filhos de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, fundador da JBS por Divulgação

Flora nasceu dentro da JBS

A compra reúne duas empresas que estiveram sob a mesma estrutura até 2007, quando a Flora, criada a partir da divisão de higiene e limpeza da JBS, foi separada da companhia. Agora, a JBS pretende aproveitar subprodutos da indústria de proteína animal na fabricação de cosméticos, itens de cuidados pessoais e suplementos alimentares.

A Flora registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026 e está entre as cinco maiores empresas brasileiras nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas. A operação tem mais de 4,2 mil funcionários e inclui cinco fábricas, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento.

Canal Rural transmite leilões e cobre o mercado agropecuário

A compra do Canal Rural leva a JBS a um negócio voltado ao público do agronegócio. Fundado em 1996, o veículo tem alcance nacional e distribui conteúdo pela TV, pelo portal de notícias e por plataformas digitais. A programação combina cobertura de agricultura, pecuária e mercado agropecuário com previsão do tempo, informações sobre técnicas de produção e transmissões de leilões de animais.

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