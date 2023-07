Irmãos que morreram afogados foram encontrados abraçados

Os corpos dos dois irmãos que morreram afogados em Maragogi (AL) na segunda-feira (17) foram encontrados abraçados por mergulhadores no fundo do mar. Gustavo Bernardo Leal e Gabriel Bernardo Leal tinham, respectivamente, 15 e 11 anos.



Em entrevista ao g1, o coronel Carmens, comandante de Operação no Interior do Corpo de Bombeiros, explicou que essa é uma prática comum quando as pessoas estão se afogando.



"Eles se abraçaram em meio ao desespero. Tínhamos ali um garoto de 15 e um outro de 11, o mais novo. Possivelmente o mais velho tentou salvar o mais novo. Em um situação como essa é muito difícil manter a calma. Tem o psicológico, o medo", afirmou.