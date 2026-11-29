JUSTIÇA

Irmãos são absolvidos após matar homem condenado por estupro da irmã de sete anos

Conselho de Sentença concedeu perdão aos acusados durante julgamento realizado na última sexta-feira (27)

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:47

Irmãos foram absolvidos por clemência pela acusação de matar homem acusado de estuprar irmã Crédito: Reprodução

Dois irmãos, de 20 e 25 anos, foram absolvidos pelo Tribunal do Júri de Porto Belo, em Santa Catarina, na última sexta-feira (27). Eles respondiam pela morte de um homem de 57 anos, ocorrida em fevereiro de 2026. A vítima era apontada como autora do estupro da irmã dos acusados, que tinha sete anos na época do abuso, em 2022.

De acordo com o advogado de defesa Matheus Cabral, o julgamento foi marcado pela discussão sobre o abuso sexual sofrido pela menina e as circunstâncias que envolveram o homicídio. Segundo o defensor, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram argumentos ao Conselho de Sentença.

Ao final do julgamento, os jurados concederam o perdão aos dois irmãos, por meio do reconhecimento da clemência. Em publicação nas redes sociais, Cabral destacou que a decisão considerou a história e as circunstâncias que envolviam o caso.

"Foi um julgamento intenso, com uma acusação firme e uma defesa igualmente combativa. Ao final, o Conselho de Sentença concedeu o perdão aos acusados, reconhecendo a clemência diante de uma história marcada pela dor e pela revolta", escreveu o advogado.

Entenda o caso

Em um vídeo divulgado no último sábado (28), o advogado de defesa Matheus Cabral contou que o homem morto, identificado como Sandro, havia sido condenado pelo estupro da irmã dos acusados. A menina tinha 7 anos na época do abuso, em 2022. De acordo com Cabral, a condenação pelo crime foi comprovada judicialmente e o homem chegou a cumprir pena em regime fechado antes de obter progressão e deixar a prisão.

Após a saída de Sandro do sistema prisional, contudo, parentes dos irmãos passaram a perceber movimentações dele nas proximidades da casa onde moravam. O homem também teria sido visto observando a adolescente em um ponto de ônibus, situação que teria provocado medo na menina.

A irmã dos acusados, atualmente com 14 anos, ainda enfrenta consequências psicológicas dos abusos e precisa de acompanhamento.

Como aconteceu

Segundo o advogado, os irmãos encontraram Sandro por acaso enquanto circulavam de carro pela cidade. Na ocasião, ele trabalhava com jardinagem e estava com uma faca utilizada no serviço.

Os dois teriam decidido conversar com o homem para pedir que ele deixasse de se aproximar da família e de rondar o imóvel. O advogado relatou que, segundo os acusados, a intenção inicial era interromper as situações que provocavam medo na irmã.

Ainda de acordo com a versão da defesa, a conversa evoluiu para uma discussão e, posteriormente, para agressões físicas. Durante o confronto, um dos irmãos teria pegado um pedaço de madeira em um canteiro de obras próximo ao local, enquanto Sandro estava com a faca.

O advogado afirmou que os irmãos interromperam as agressões por iniciativa própria, quando perceberam que a situação havia ultrapassado os limites. Segundo ele, testemunhas relataram que Sandro ainda estava vivo e respirava após as agressões. O homem morreu entre 20 e 25 dias depois, enquanto estava internado em um hospital.

Clemência

Durante o julgamento, Matheus Cabral afirmou que a principal estratégia da defesa foi pedir a clemência dos jurados, considerando o histórico de violência sexual contra a irmã dos acusados e o temor da família de que a situação voltasse a acontecer.

O advogado também apresentou outras possibilidades de enquadramento do caso, incluindo lesão corporal seguida de morte, que poderia resultar em uma eventual condenação com pena menor.