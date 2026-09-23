INVESTIGAÇÃO

Isabelle Caracristi: mensagens com namorado revelam violência psicológica e rotina de controle contra a estudante de Direito

Relatórios da Polícia Civil apontam relatos de controle, ciúmes e sofrimento psicológico

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:03

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

Mensagens recuperadas do celular da estudante de Direito Isabelle Caractisti, de 22 anos, levaram a Polícia Civil do Ceará a apontar indícios de uma rotina de controle e vigilância no relacionamento da universitária com João Munhoz Neto. O bacharel em Direito foi preso e é investigado por violência psicológica e por suspeita de induzir, instigar ou auxiliar um suicídio, segundo informações do UOL.

Isabelle morreu após cair do 23º andar do condomínio onde morava com João, em Fortaleza. Segundo a investigação, os registros do aparelho indicam uma escalada de sofrimento emocional. Em um dos trechos citados no pedido de prisão, a jovem teria relatado sentir-se “ameaçada, manipulada, pressionada, sobrecarregada e presa”, além de afirmar que atitudes do namorado “lhe faziam mal e a adoeciam”.

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O celular ficou bastante danificado após a queda. Com isso, os peritos conseguiram recuperar, por meio de um backup em nuvem, apenas as mensagens enviadas e recebidas até as 2h da manhã do dia 13. O conteúdo entre esse horário e 20h10, período estimado para a morte, não foi restaurado. Segundo os investigadores, o material permite identificar uma “sequência progressiva de vigilância”.

Entre os elementos citados pela Polícia Civil está a instalação de uma câmera particular na soleira da porta do apartamento. De acordo com os investigadores, o equipamento foi posteriormente retirado, sem que fosse possível determinar exatamente quando isso ocorreu. Para a polícia, a circunstância precisa ser esclarecida durante a investigação.

O relacionamento também é descrito no pedido de prisão como marcado por “múltiplas assimetrias”. Isabelle tinha 22 anos e trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia no qual João exercia, segundo os investigadores, “posição de ascendência profissional”. A polícia também considera relatos de familiares sobre ciúmes e restrições impostas à jovem.

Um primo de Isabelle contou em depoimento que conversou com ela cerca de uma semana antes da morte. Segundo o familiar, a universitária afirmou que “não suportar mais João” por causa do ciúme excessivo e de supostas proibições de contato com familiares e colegas de trabalho. Durante a ligação, ele disse ter ouvido João ao fundo ordenar: “Desliga esse telefone, estou mandando”.