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Isabelle Caracristi: mensagens com namorado revelam violência psicológica e rotina de controle contra a estudante de Direito

Relatórios da Polícia Civil apontam relatos de controle, ciúmes e sofrimento psicológico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:03

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

Mensagens recuperadas do celular da estudante de Direito Isabelle Caractisti, de 22 anos, levaram a Polícia Civil do Ceará a apontar indícios de uma rotina de controle e vigilância no relacionamento da universitária com João Munhoz Neto. O bacharel em Direito foi preso e é investigado por violência psicológica e por suspeita de induzir, instigar ou auxiliar um suicídio, segundo informações do UOL.

Isabelle morreu após cair do 23º andar do condomínio onde morava com João, em Fortaleza. Segundo a investigação, os registros do aparelho indicam uma escalada de sofrimento emocional. Em um dos trechos citados no pedido de prisão, a jovem teria relatado sentir-se “ameaçada, manipulada, pressionada, sobrecarregada e presa”, além de afirmar que atitudes do namorado “lhe faziam mal e a adoeciam”.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução

O celular ficou bastante danificado após a queda. Com isso, os peritos conseguiram recuperar, por meio de um backup em nuvem, apenas as mensagens enviadas e recebidas até as 2h da manhã do dia 13. O conteúdo entre esse horário e 20h10, período estimado para a morte, não foi restaurado. Segundo os investigadores, o material permite identificar uma “sequência progressiva de vigilância”.

Entre os elementos citados pela Polícia Civil está a instalação de uma câmera particular na soleira da porta do apartamento. De acordo com os investigadores, o equipamento foi posteriormente retirado, sem que fosse possível determinar exatamente quando isso ocorreu. Para a polícia, a circunstância precisa ser esclarecida durante a investigação.

O relacionamento também é descrito no pedido de prisão como marcado por “múltiplas assimetrias”. Isabelle tinha 22 anos e trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia no qual João exercia, segundo os investigadores, “posição de ascendência profissional”. A polícia também considera relatos de familiares sobre ciúmes e restrições impostas à jovem.

Um primo de Isabelle contou em depoimento que conversou com ela cerca de uma semana antes da morte. Segundo o familiar, a universitária afirmou que “não suportar mais João” por causa do ciúme excessivo e de supostas proibições de contato com familiares e colegas de trabalho. Durante a ligação, ele disse ter ouvido João ao fundo ordenar: “Desliga esse telefone, estou mandando”.

A investigação também analisa a última mensagem enviada por Isabelle à mãe, na qual ela declarou seu amor. João foi preso e passou a ser investigado pelos crimes apontados pela polícia. A defesa, representada pela advogada Lígia Peixe, afirma que ele não estava no condomínio no momento da queda e que havia desaparecido após ficar abalado com a morte. 

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Tags:

Namorado Estudante de Direito Isabelle Caracristi

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