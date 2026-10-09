EX-PRESIDENTE

Jair Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar na última semana, diz boletim

Informações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), em informe semanal

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:25

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou quadro de taquicardia e dificuldade para respirar. Os sintomas foram de curta duração e tiveram melhora espontânea, sem outra recorrência. A ocorrência foi descrita em boletim médico semanal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O boletim diz ainda que o ex-presidente encontra-se bem e mantém a estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória, mas apresenta os efeitos colaterais de desequilíbrio e sonolência diurna em razão de medicamentos de ação central.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

O boletim afirma ainda que Bolsonaro mantém dieta com baixo teor de acidez e com pouco sal e passa por cuidados preventivos para redução de quedas e refluxo gastroesofágico.