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Jair Renan pede para não ser descontado por falta e colega critica: 'Cria vergonha na cara'

Ausência na sessão do dia 16 vai gerar desconto de R$ 2,2 mil no salário; vereador da cidade recebe R$ 18,2 mil mensais

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:52

Jair Renan Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro Crédito: Reprodução

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), candidato a deputado federal por Santa Catarina, pediu nesta terça-feira (22) para não ser descontado por faltar a uma sessão da Câmara Municipal na semana passada. O vereador afirmou que faltou por "motivo de ordem pessoal", mas o requerimento para ter a ausência abonada foi rejeitado por 10 votos a 5, com uma abstenção.

Ao votar contra o pedido, o vereador Marcelo Achutti (MDB) criticou o colega por pedir que a Casa o abone pela falta em meio à campanha por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

"Recebeu R$ 3 milhões do Fundo Eleitoral e ainda quer que nós abonemos, vai criar vergonha na cara", disse o parlamentar. "Está em campanha eleitoral, faça igual os demais. Eu, quando fui candidato, licenciei-me e dei vaga ao suplente."

Segundo o Regimento Interno da Câmara de Balneário Camboriú, faltas não justificadas geram um desconto proporcional à sessão em que o vereador não esteve presente. Na prática, a falta de Jair Renan na sessão de 16 de setembro gerará um desconto de R$ 2,2 mil no seu salário. O vencimento de um vereador da cidade é de R$ 18,2 mil mensais.

Ao final da sessão, Jair Renan tomou a palavra e rebateu Marcelo Achutti. "Tenho que visitar o meu pai", justificou o vereador. "Não entendo o que tem a ver com Fundo Eleitoral. Eu não pego o Fundo Eleitoral para fazer bagunça. Pego para fazer campanha e o que sobrar, eu devolvo", completou.

O Estadão procurou a defesa do ex-presidente, que não confirmou que o filho "04" de Bolsonaro esteve na casa dele na quarta-feira passada.

Jair Renan faltou em três sessões da Câmara de Balneário Camboriú desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto. No mês passado, o parlamentar faltou a uma sessão, e nesse mês, em duas. Para justificar a ausência em agosto, Jair Renan usou um artigo do Regimento da Casa segundo o qual é permitido faltar a um encontro por mês sem desconto no salário.

Além das sessões do plenário, Jair Renan também tem faltado às reuniões de comissões permanentes. Em julho, o presidente do colegiado de Segurança Pública, Eduardo Zanatta (PT), pediu que ele deixasse a comissão por excesso de faltas sem justificativas Das 12 reuniões realizadas entre janeiro e junho deste ano, o filho de Jair Bolsonaro só foi a três encontros, sem justificar as ausências nos demais dias.

Atuação apagada e projeto plagiado

Como mostrou o Estadão, Jair Renan teve uma atuação apagada desde que assumiu o mandato de vereador. O parlamentar aprovou quatro projetos de lei em um ano e meio, mas nenhum deles saiu do papel. Uma das propostas aprovadas por ele foi plagiada da Câmara de São Paulo. O vereador replicou o conteúdo de um projeto aprovado na capital paulista, mas não creditou a autora original da proposta.

Jair Renan é o quarto filho de Jair Bolsonaro. Ele é filho de Ana Cristina Valle, segunda mulher do ex-presidente, enquanto Flávio, Carlos e Eduardo são filhos de Rogéria Nantes, primeiro casamento do pai.

Ele já foi réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.

Jair Renan também já teve desentendimentos públicos com Michelle Bolsonaro (PL) e outros aliados do pai, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que comparou sua inteligência a de uma "toupeira cega".

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Tags:

Vereador Bolsonaro Filhos Pais E Filhos Balneário Camboriú

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