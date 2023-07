Jaques Wagner: base sólida do governo no Congresso só vem com 'o tempo'

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse ao jornal O Globo que a formação de uma base sólida de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso só virá com "o tempo".



"A gente está substituindo agora um governo que, por não exercitar a política, estabeleceu uma relação com o Congresso diferenciada. Extremamente árida e excessivamente pragmática. Para o leito natural da política voltar, vai levar um tempo mesmo. Você não dá cavalo de pau na Câmara, com 513 deputados. É fundamental a presença do presidente Lula, não no dia a dia do exercício da política, mas porque ele tem o poder de galvanizar", afirmou