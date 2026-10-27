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‘Jatinho fretado para a Flórida’: ex-aliada alertou antes do segundo turno sobre ida de Flávio Bolsonaro aos EUA

Joice Hasselmann disse que senador tinha plano para deixar o Brasil se perdesse eleição

Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:20

Joice Hasselmann disse que Flávio Bolsonaro tinha plano para deixar o Brasil se perdesse eleição Crédito: Reproduçao/Instagram

Ex-aliada de Jair Bolsonaro, a jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann tinha dito, desde o sábado (24), que Flávio Bolsonaro (PL), tinha um jatinho fretado com plano de voo, caso fosse derrotado nas eleições presidenciais, no último domingo (25). Flávio foi superado no segundo turno pelo presidente Lula (PT).



Nesta terça-feira (27), cresceram as suspeitas de que o senador teria fugido do Brasil. Ele está proibido de deixar o país e teria que entregar os passaportes - comum e diplomático - à Polícia Federal até 11h, o que aconteceu. Por outro lado, aliados já foram informados que ele teve a saída do Brasil para os Estados Unidos organizada nas últimas horas. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Flávio deve entrar no país com a esposa e as duas filhas e entrar com um pedido de "asilo político". O voo dele já teria partido em direção aos EUA.

O vídeo de Joice que fala sobre uma futura fuga já tem 11,4 milhões de visualizações. No conteúdo, ela cita uma entrevista dada pelo irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, que ele deveria sair do Brasil imediatamente, se perdesse as eleições. Eduardo, cujo mandato de deputado foi cassado, mora nos Estados Unidos.

“Existe um jatinho fretado para Flávio Bolsonaro no dia 25, com plano de rumo à Flórida. Ele sabe que vai ser preso se ficar no Brasil”, disse.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Na tarde desta terça-feira, Joice voltou a comentar o assunto. “Gente, há cinco dias eu avisei claramente em vídeo, em posts, no X, para a imprensa, que Flávio Bolsonaro já tinha um plano de fuga do Brasil caso não fosse eleito. Isto está gravado, registrado. Eu confesso para vocês que eu achei até que ele ia desistir do plano de fuga, porque disse que ia entrar para anular a eleição, fazer aquele barulho todo, mas, pelo que diz a imprensa argentina, ele realmente meteu o pé do Brasil. Ele já tinha um jatinho fretado, gente”, enfatizou.

Entenda o caso

Desde as primeiras horas desta terça-feira, o paradeiro de Flávio Bolsonaro era considerado desconhecido. Começaram, assim, suspeitas de que teria fugido para a Argentina em direção aos Estados Unidos.

A coluna Grande Angular, de Lilian Tahan e Isadora Teixeira, revelou que Flávio estava sem dar notícias a aliados desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem foi enviada às 8h ao senador Rogério Marinho, que coordenou sua campanha. Na ocasião, Flávio disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.

O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do parlamentar. Flávio deveria entregar os documentos nesta terça-feira, mas, segundo as informações divulgadas, não o fez.

A restrição foi determinada por Moraes na noite de domingo (25), quando Flávio foi derrotado por Lula na disputa pela Presidência. A decisão foi tomada em um processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro, em um suposto esquema envolvendo empresas do advogado e bets.

Além de proibir a saída do Brasil, Moraes determinou o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio, inclusive o diplomático, e a entrega, em até 24 horas, de documentos de viagem de outras nacionalidades que ele possua. O ministro também proibiu o contato entre o senador e Willer.

Flávio é investigado ainda em outro inquérito, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O descumprimento da ordem de entrega do passaporte pode levar à imposição de medidas cautelares mais rigorosas. O Código de Processo Penal prevê, em último caso, a prisão preventiva, mediante decisão fundamentada. Por ser senador, Flávio Bolsonaro tem proteção constitucional contra prisão, permitida, durante o mandato, apenas em flagrante de crime inafiançável.

Senador havia negado intenção de sair do país

Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo no qual afirmou ter sido intimado pela PF depois de visitar o pai, que está em prisão domiciliar.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai. Como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E, quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", relatou.

Ao criticar a determinação, o senador negou ter dito que sairia do Brasil em caso de derrota eleitoral e atribuiu a declaração ao irmão, Eduardo Bolsonaro.

"A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo, de 23/10, de que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é Justiça?", afirmou.