Jeff Machado estava carente após relacionamento abusivo: 'Vítima perfeita'

Jeff Machado era a "vítima perfeita", analisou a delegada Elen Souto, responsável por investigar a morte do ator. Ele não tinha conhecimento do meio artístico e estava carente de atenção após sair de um relacionamento abusivo que durou três anos. Principal suspeito do crime, Bruno Rodrigues foi preso nesta quinta-feira (15).



Em entrevista ao podcast "Desenrola, Rio", do g1, Elen detalhou as investigações do caso. Segundo ela, o crime foi "pensado nos mínimos detalhes" e teve como alvo alguém com o sonho em ter uma carreira como ator.