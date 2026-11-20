ANIMAL SILVESTRE

Jiboia de dois metros fica presa entre paredes de casa e precisa ser resgatada pelos bombeiros

Serpente foi encontrada em uma residência no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral. Para retirar o animal, os bombeiros precisaram abrir parte da parede do imóvel

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:05

Jiboia de dois metros fica presa entre paredes de casa e precisa ser resgatada pelos bombeiros Crédito: Divulgação

Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa entre as paredes de uma residência no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, no interior do Ceará. O caso aconteceu na quarta-feira (18) e mobilizou equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar.