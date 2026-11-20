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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:05
Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa entre as paredes de uma residência no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, no interior do Ceará. O caso aconteceu na quarta-feira (18) e mobilizou equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar.
Os agentes foram acionados por uma moradora, que informou sobre a presença da serpente dentro do imóvel, em um ponto de difícil acesso. Para conseguir retirar o animal, os bombeiros precisaram fazer uma abertura em uma das paredes da casa. Após o resgate, a jiboia foi retirada em segurança e transportada para uma área adequada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural. A corporação destacou que a operação permitiu a retirada do animal sem que ele permanecesse preso na estrutura do imóvel.