CRIME

Jogadora ex-Seleção Brasileira é presa em operação por lavar dinheiro do Comando Vermelho

Gabi Morais foi presa em Fortaleza durante a Operação Liquidação

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:08

Gabi Morais foi presa por lavar dinheiro para o Comando Vermelho Crédito: Reprodução

Ex-Seleção Brasileira, a jogadora Gabi Morais, 32 anos, foi presa nesta terça-feira (17), em Fortaleza, durante a Operação Liquidação, que investiga suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV), lavar dinheiro e atuar no tráfico de drogas. A atleta foi detida no bairro Aerolândia, na capital cearense. Ao todo, a ação cumpriu 28 mandados de prisão.

Segundo informações do Diário do Nordeste, Gabi é suspeita de lavar dinheiro para a facção e de associação com o tráfico de drogas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a prisão de uma mulher de 32 anos no bairro, mas não a identificou nominalmente.

Gabi Morais foi presa por lavar dinheiro para o Comando Vermelho 1 de 10

O delegado Icaro Coelho, titular do 10º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que a jogadora foi um dos alvos da operação e a relacionou a uma família investigada por envolvimento com o tráfico de drogas na região do Lagamar. “Ela, de fato, é atleta profissional ou foi atleta profissional, não tenho essa informação agora precisa, mas ela foi um dos alvos da operação e faz parte dessa família que há várias décadas pratica o tráfico de drogas na região do Lagamar”, declarou.

Também foi preso João Paulo de Morais, conhecido como “JP Lagamar”, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação nos bairros Lagamar e São João do Tauape. Ele é irmão de Gabi e filho de João Presinha.

Na carreira, Gabi Morais passou por clubes como Corinthians, Famalicão e Braga, de Portugal, Sky Blue, dos Estados Unidos, e Caucaia, do Ceará, onde atuou em 2015. A jogadora também defendeu a Seleção Brasileira nas categorias de base e na equipe principal.