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Jogo virou: vendedor que acionou empresa na Justiça por horas extras acaba condenado a pagar indenização por usar informações sigilosas

TST permitiu que empresa cobrasse indenização no mesmo processo após acusar trabalhador de concorrência desleal; valor foi fixado em R$ 12 mil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:40

Jogo virou: vendedor que acionou empresa na Justiça por horas extras acaba condenado a pagar indenização por usar informações sigilosas
Jogo virou: vendedor que acionou empresa na Justiça por horas extras acaba condenado a pagar indenização por usar informações sigilosas Crédito: Imagem gerada pela IA

O que começou como uma ação de um vendedor para cobrar horas extras terminou com o trabalhador condenado a pagar R$ 12 mil à própria empresa. No processo, a Shimadzu do Brasil Comércio Ltda., de Parnamirim (RN), acusou o funcionário de usar informações sigilosas, realizar atividades paralelas e praticar concorrência desleal.

A empresa apresentou uma reconvenção, mecanismo que permite ao réu fazer um pedido contra quem abriu a ação, sem precisar iniciar um novo processo. Por maioria, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou válida a medida, mesmo que a acusação de concorrência desleal não tivesse relação direta com o pedido de horas extras.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Vendedor entrou na Justiça para cobrar horas extras

O trabalhador havia acionado a Shimadzu para pedir o pagamento de horas extras. Ele atuava como vendedor e realizava atividades externas. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) entendeu que o trabalho exercido fora da empresa era incompatível com o controle da jornada e, por isso, rejeitou o pedido de horas extras.

Enquanto se defendia da ação, a Shimadzu apresentou uma reconvenção contra o vendedor. A empresa alegou que ele teria utilizado e-mails e informações sigilosas e desenvolvido atividades paralelas que teriam causado prejuízos por concorrência desleal. A empresa pediu indenização por danos morais e materiais. Ao analisar a reconvenção, a Justiça do Trabalho condenou o vendedor a pagar R$ 12 mil.

TST chegou a considerar os pedidos independentes

O caso chegou ao TST e, inicialmente, a Oitava Turma do tribunal entendeu que a reconvenção não deveria ter sido aceita. Para a Turma, o pedido de horas extras e a acusação de concorrência desleal tratavam de questões independentes. Embora os dois assuntos tivessem como origem o contrato de trabalho, a eventual concorrência desleal não interferia na discussão sobre a jornada. Por esse motivo, a reconvenção havia sido extinta.

Mesmo contrato de trabalho foi considerado suficiente

A empresa recorreu à SDI-1, e o relator, ministro Alberto Balazeiro, apresentou entendimento diferente. Segundo ele, a legislação não exige que o pedido feito na reconvenção tenha exatamente o mesmo assunto discutido na ação principal. O requisito é que exista uma conexão entre as pretensões.

No caso, essa conexão estaria no fato de que tanto o pedido de horas extras quanto a acusação de concorrência desleal tinham origem na mesma relação de emprego.

O ministro também destacou que a interpretação permite que diferentes questões relacionadas a um mesmo contrato de trabalho sejam resolvidas dentro do mesmo processo, evitando a necessidade de uma nova ação judicial. Com a decisão da maioria da SDI-1, ficou reconhecida a validade da reconvenção apresentada pela Shimadzu.


Trabalhador terá de pagar R$ 12 mil

Com o entendimento, permanece a condenação do vendedor ao pagamento de R$ 12 mil de indenização à empresa em razão das alegações discutidas na reconvenção.

A decisão também estabelece um entendimento sobre o uso desse mecanismo no processo trabalhista: uma empresa pode apresentar um pedido contra o trabalhador no mesmo processo, ainda que o assunto seja diferente daquele que motivou a ação inicial, desde que ambos tenham origem na mesma relação jurídica.

O ministro Mauricio Godinho Delgado ficou vencido. Para ele, a reconvenção deveria ser aceita somente quando o assunto apresentado pela empresa tivesse uma relação direta com a matéria discutida originalmente pelo trabalhador.

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