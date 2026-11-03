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'Joguem esse lixo pela janela': agente da PF revela ofensas a Lula durante voo após prisão

Relato está no livro 'Banho de Sol — os 580 dias da prisão de Lula', escrito por policial que acompanhou o presidente durante o período de cárcere em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:12

Agente da PF que acompanhava Lula na prisão, Jorge Chastalo Filho lança livro sobre o período
Ex-carceireiro Crédito: Reprodução/Youtube

O transporte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a sede da Polícia Federal, em Curitiba, após sua prisão, em abril de 2018, foi marcado por ofensas. Durante os cerca de 15 minutos de voo entre o aeroporto Afonso Penna, em São José dos Pinhais (PR), e a unidade da PF, o agente federal Jorge Chastalo Filho ouviu frases como "Joguem esse lixo pela janela" e "Não o soltem nunca mais”, destinadas a Lula.

A experiência vivida durante o período em que acompanhou Lula na prisão é relatada por Chastalo Filho no livro "Banho de Sol —os 580 dias da prisão de Lula", que será lançado nesta terça-feira (3). Os capítulos iniciais da obra, publicada pela editora WMF Martins Fontes, foram obtidos com exclusividade pelo UOL e revelados em reportagem publicada também nesta terça pelo portal.

Agente da PF que acompanhava Lula na prisão, Jorge Chastalo Filho lança livro sobre o período

Ex-carceireiro por Reprodução
Ex-carceireiro por Reprodução/Youtube
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Ex-carceireiro por Reprodução

Ao longo de 592 páginas, o agente que ficou conhecido como "Rodrigo Hilbert da Federal", construiu a narrativa em ordem cronológica, com formato de diário. 

Na obra, o autor conta que as manifestações durante o trajeto aéreo levaram o comandante do helicóptero a intervir e pedir que os ocupantes mantivessem a comunicação restrita ao necessário. "Peço que respeitem meu trabalho e se limitem a falar na fonia somente o essencial", disse o piloto. A controladora de voo do aeroporto Bacacheri, situado próximo à sede da PF, também chamou a atenção para o fato de que "toda fonia é gravada, e isso poderá ser utilizado contra vocês [quem se manifestava]".

Ainda segundo o UOL, o livro só foi lançado agora porque a editora WMF Martins Fontes decidiu aguardar o fim das eleições presidenciais para evitar que a obra fosse usada como "peça política ou instrumento de campanha".

Confira a sinopse oficial do livro:

Sinopse

O livro é um registro histórico de valor inestimável. E só poderia ter sido escrito por uma única pessoa: o agente da Polícia Federal paranaense Jorge Chastalo Filho. Foi ele a pessoa que mais conviveu com Lula durante um ano e sete meses.

Chastalo liderava a equipe de agentes responsável – entre outras tarefas – por todas as demandas diárias da carceragem da Superintendência paranaense da PF, o prédio no qual Lula ficou detido nesse período.

Genuinamente interessado por política e por cultura, o agente aproveitou a convivência ao máximo. Foram centenas de horas de conversa sobre os mais variados assuntos. Graças à sua enorme disciplina e tirocínio, começou um diário revelador dos 580 dias antes mesmo de Lula entrar na diminuta cela. Procurando sempre se orientar pelo certo, Chastalo muitas vezes desagradou Lula, quando, por exemplo, negava diversos pedidos seus. Mas, por outro lado, permitiu atravessar de forma digna o período preso a salvo do mar revolto de ódio que o cercava. Até sair como quis: pela porta da frente, sem tornozeleira e de cabeça erguida.

Confira 60 livros que serão lançados em novembro

A noite em que te conheci, de Abby Jimenez (Arqueiro). Na saída de um show, Larissa precisa de uma carona para casa depois que uma amiga a deixa na mão. Ela é apresentada por outra amiga a dois caras – Mike e o melhor amigo dele, Chris –, e ambos se oferecem para levá-la. Ela vai com Mike, e em pouco tempo os dois começam a namorar.Trabalhando como garçonete e fazendo bicos para pagar as contas e as dívidas que o pai irresponsável fez em seu nome, Larissa precisa de um pouco de diversão. Carismático e bem-humorado, Mike parece se encaixar perfeitamente no papel.Só que algo nele começa a ficar estranho. Apesar de dizer que a ama, ele nunca cumpre o que combina. Vive furando os compromissos e mandando Chris em seu lugar.Com isso, ela e Chris se tornam amigos: dividem a guarda de um cãozinho meio desequilibrado que resgatam da rua, compartilham seus livros favoritos e fazem rankings de melhores pães. Pela primeira vez em muito tempo, as coisas ficam leves.Aos poucos, Larissa começa a se perguntar como teria sido se tivesse ido embora com Chris na noite do show. O que ela não sabe é que Chris também tem uma queda enorme por ela. Mas eles jamais magoariam Mike.Até que outra noite, em outro lugar, muda tudo. Lançamento dia 3.  por Reprodução
A dança de Elisa, de Miriam Leitão (Intrínseca). Quando a Nova Ordem toma o poder, ecos de um passado reacionário e violento dominam uma cidade. Em menos de uma década, todas as liberdades que pareciam já conquistadas e estabelecidas são extintas. A mira do novo regime está apontada para as mulheres, que passam a ser controladas e restringidas em todos os seus direitos: proibidas de se reunir em público, proibidas de andar na rua, proibidas de exercer diversas atividades ― tudo para “protegê-las”, conforme prega a revolução restauradora dos valores da família, da religião e da pátria.Elisa, uma bailarina de espírito livre, que enchia teatros e eletrizava plateias com sua dança ousada e sensual, passa a ser prisioneira de um mundo que viu todas as expressões artísticas serem banidas. Farta de viver acuada, ela decide desobedecer às ordens impostas e convocar um encontro entre amigas, apesar da vigilância constante de grupos de homens armados que rondam as ruas à procura de dissidentes.Se as armas preferenciais do regime são a violência, a desinformação e a difamação, amplificadas pelas redes sociais, a resposta feminina será a desobediência, a coragem e a solidariedade. A resistência, capitaneada por mulheres, colocará em marcha uma série de eventos capazes de desestabilizar o governo e abrir os olhos de uma população já anestesiada pelas mentiras e pelo medo.Lançamento dia 3.  por Reprodução
O príncipe da noite, de Lauren Palphreyman (Bloom Brasil). No segundo volume da série que conquistou o TikTok, a princesa Aurora se vê presa entre dois poderosos alfas, enquanto uma força sombria desperta. Lançamento dia 3.  por Reprodução
A filha favorita, de Morgan Dick (HarperCollins). Indicado pelo clube de leitura de Dua Lipa, A filha favorita é um romance afiado sobre duas irmãs unidas por um segredo capaz de mudar tudo.Quando o pai de Mickey Morris morre, ela mal consegue esconder a surpresa ao descobrir que o homem que a abandonou lhe deixou uma fortuna. Mas há uma condição para receber a herança: começar a fazer terapia. O que Mickey não sabe é que a terapeuta é, na verdade, sua meia-irmã caçula, e nenhuma das duas faz ideia do laço que as une.Entre sessões caóticas, segredos de família e feridas que insistem em vir à tona, duas estranhas descobrem que herdaram muito mais do que um pai impossível de amar. Ácido, divertido e impossível de largar, A filha favorita é um romance sobre famílias disfuncionais, velhos ressentimentos e os laços inesperados capazes de transformar nossa vida. Lançamento dia 3. por Reprodução
Enlace & Desenlace, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Uma duologia paranormal envolvente.Se apaixone pelo romance dark academia de Enlace, depois vire o livro para revelar os perigos do amor proibido de Desenlace, duas histórias fantásticas da autora best-seller Ali Hazelwood. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Filha de mundo nenhum, de Carissa Broadbent (Suma). Levada ainda criança de sua terra natal e escravizada, Tisaanah aprendeu a sobreviver usando a inteligência e um raro dom mágico. Quando finalmente enfrenta e derrota o homem que a subjugou, conquistando sua liberdade, ela promete voltar para resgatar aqueles que ficaram para trás.Sua única esperança está em Ara, lar das lendárias Ordens de Manejadores ― os magos mais poderosos do mundo. Porém, para conquistar um lugar entre eles, Tisaanah precisará enfrentar um treinamento implacável sob a tutela de Maxantarius Farlione, o brilhante e recluso mago do fogo, que despreza as próprias Ordens.Quando a guerra se aproxima e segredos do passado ameaçam mudar o destino do reino, Tisaanah descobrirá que seu vínculo com Max pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E que, para cumprir sua promessa, talvez precise arriscar muito mais do que apenas a própria vida. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Olhar selvagem, de Elsie Silver (Arqueiro). Acostumada ao topo das paradas de sucesso, a última coisa que a cantora country Skylar Stone esperava era ser engolida por uma onda de notícias negativas na mídia. Sem conseguir encontrar a paz, ela decide se refugiar em uma cidadezinha montanhosa e rústica. Esta parece a maneira perfeita de fugir de sua vida em frangalhos.Assim que coloca os pés em Rose Hill, porém, Skylar conhece Weston Belmont, e todos os seus planos de tranquilidade vão por água abaixo. Afinal, West é um paquerador nato que transborda confiança. E, na cama, ele é viciante.Para completar, tem dois filhos encantadores, um menino e uma menina, que conquistam imediatamente o coração dela.A questão é que tudo com West é intenso e impulsivo, e Skylar está desesperada para retomar um pouco do controle. Ao mesmo tempo, ninguém jamais a apoiou e valorizou como ele.Então, embora Skylar ache que não pode se comprometer com um treinador de cavalos de uma cidade pequena, seu coração afirma que ela está exatamente onde deveria. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Rei da Gula, de Ana Huang (Arqueiro). Tentação, rivalidade e segredos saborosos.Sexto livro da série Reis do Pecado, Rei da Gula é um romance em que os prazeres da alta gastronomia encontram os desejos do corpo. Lançamento dia 3.  por Reprodução
O extraordinário estúdio de fotos dos corações, de Yun Jungeun (Intrínseca). Na charmosa Vila dos Cravos, um novo empreendimento ganha popularidade entre os moradores da cidade: um estúdio fotográfico que promete capturar em uma única foto memórias afetuosas, sentimentos desconhecidos ou até mesmo o futuro. Basta a pessoa decidir o que deseja e depois tomar uma boa xícara de chá quentinho, capaz de relaxar até mesmo o coração mais inquieto.Após a perda de uma pessoa querida, Haein passa a se dedicar integralmente a gerenciar o local e guiar as pessoas por uma verdadeira experiência de reflexão. Nessa jornada, ele acaba se deparando com as mais diversas histórias: um casal com dificuldades financeiras, uma mulher em conflito com o rumo de sua vida pessoal e profissional, um jovem em busca de sua vocação e uma mãe sobrecarregada pela própria família. Apesar de viverem realidades diferentes, todos têm um desejo em comum: decifrar os sentimentos em seus corações. Lançamento dia 3.  por Reprodução
O fabuloso parque dos recomeços, de Michiko Ayoama e Tatsuya Tanaka (Arqueiro). Muito apreciado pelos moradores do bairro, o Parque “Gurugurume” está cheio naquele domingo ensolarado. Cada pessoa que cruza seus portões traz dentro de si inquietações e expectativas.Dois jovens se perguntam se aquele será o primeiro de muitos encontros. Um casal de idosos reflete sobre a forma como educaram sua filha. Um homem não se acha à altura da esposa sábia. Uma designer frustrada remói seus insucessos. E há o pierrô.É ele que une essas e outras histórias. Com palavras inesperadas e gestos sutis, o pierrô mostra a cada visitante que sempre é tempo de recomeçar – e que todo problema pode ser uma oportunidade. Só depende do ponto de vista. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Um sete uns, de Fernando Bonassi (Record). Romance de formação passado no subúrbio operário, Um sete uns acompanha um jovem desde a febril obediência a um regime autoritário até a descoberta do desvio malemolente dos pequenos golpes, demonstrando que humor e imaginação são capazes de abrir frestas de respiro onde elas pareciam impossíveis. Lançamento dia 2.  por Reprodução
O preço a pagar, de Rachel Reid (Alt). Terceiro volume da aclamada série de romance esportivo adulto Game Changers, que conta a história de amor entre o astro do hóquei Ryan Price e o músico Fabian Salah e inspirou Rivalidade Ardente, série de TV distribuída no Brasil pela HBO Max. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Torto arado, romance em quadrinhos, de Rafael Calça e Bennê Oliveira (Todavia). Em uma pequena comunidade rural nas profundezas do sertão baiano, onde a luta pela sobrevivência encontra força na espiritualidade, na conexão com a natureza e na memória coletiva, vivem as irmãs Bibiana e Belonísia. Ainda meninas, um acidente com uma velha faca escondida na mala da avó irá marcá-las para o resto da vida, ligando de forma irremediável seus destinos.O primeiro volume da adaptação em quadrinhos de Torto Arado toma forma nos traços de Bennê Oliveira e no texto de Rafael Calça, que captam de forma profunda e sensível a complexidade das relações humanas e a mística ancestral que permeiam o rico e fecundo universo criado por Itamar Vieira Junior.  Lançamento dia 9.  por Reprodução
Príncipe de espadas, de Elise Kova (Arqueiro). Livro 2. Clara Graysword é a criminosa mais procurada de Oricalis. Ela está cada vez mais encurralada, e desta vez nem mesmo seu domínio sobre o tarô parece suficiente para salvá-la. Mas, quando a ordem secreta dos Guardiões do Mundo aparece, Clara percebe que essa pode ser a chave para mudar seu futuro – se ousar confiar neles.Entretanto, seu aliado mais perigoso é aquele com quem ela já está profundamente envolvida: o príncipe Kaelis, diretor da Academia Arcana. Clara não consegue escapar dele – ou talvez não queira.Impiedoso e ligado a ela por desejo e destino, Kaelis é um teste para seu coração e vai colocar em xeque todas as suas lealdades. Juntos, os dois se aproximam dos segredos mais poderosos do tarô e das verdades que ambos escondem.Clara caminha no fio da navalha enquanto revelações sobre o reino de Oricalis ameaçam tudo que ela acreditava saber. Agora, cada escolha pode significar a diferença entre a salvação e a ruína.Para mudar o mundo, Clara precisará arriscar tudo: seus poderes, suas crenças e seu coração. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Temporada de colheita, de Brynne Weaver (Arqueiro). Os segredos de Cabo Matança estão florescendo e ficando prontinhos para a colheita. Mas toda vez que Nolan Rhodes desenterra um, surge outro no lugar.Harper Starling não é a pessoa que Nolan imaginava. Arthur Lancaster talvez seja mais sinistro do que parecia. O xerife Yates está em todos os lugares.Quando os Caça-Pistas, fanáticos por true crime, chegam à cidade, Nolan se vê no centro de uma operação de busca e resgate por pessoas desaparecidas que ele sabe que já foram mortas.Cabo Matança está à beira do caos. E, enquanto Nolan se esforça para manter tudo sob controle, Harper parece cada vez mais à beira de um colapso.Depois que ele descobriu o passado dela – incluindo o trauma que Harper se esforçou para enterrar em Cabo Matança –, ela não sabe mais em quem confiar. No homem enigmático por quem está se apaixonando? O objetivo dele era matá-la. Em seu mentor, um serial killer que ela jurou proteger? Ele se tornou uma ameaça imprevisível. Na mulher diante do espelho?Ela pode ser o maior perigo de todos. Lançamento dia 3. por Reprodução
Hollow Boys: As mentiras que roubamos, de Monty Jay (Verus/Obscura). Criada em uma família humilde, Briar aprendeu desde cedo que, às vezes, sobreviver exige habilidades pouco convencionais ― como dominar a arte do furto perfeito. Por isso, conquistar uma vaga na imponente e prestigiosa Universidade Hollow Heights deveria parecer um golpe de sorte.Localizada na sombria cidade litorânea de Ponderosa Springs, a instituição é frequentada sobretudo pelos herdeiros de famílias ricas e influentes. Apesar de ter conseguido uma vaga, Briar descobre que pertencer àquele lugar é muito mais difícil do que simplesmente atravessar seus portões.E é ali que seu caminho se cruza com o dos Hollow Boys.Temidos, perigosos e donos de uma reputação tão obscura quanto os mistérios que envolvem Hollow Heights, eles são exatamente o tipo de homem de que qualquer pessoa sensata manteria distância. Briar nunca imaginou acabar na mira deles, porém, quanto mais se aproxima, mais percebe que se afastar pode não ser uma opção.Entre violência, vingança e segredos capazes de destruir vidas, nasce algo que nenhum deles esperava: amor.Mas há um Hollow Boy em especial a quem Briar parece incapaz de resistir. A dinâmica com Alistair está longe de ser pura ou fácil. No entanto, um sentimento forjado na dor, no medo e no sangue pode ser ainda mais arrebatador. Lançamento dia 16.  por Reprodução
Olhem para mim, de Dustin Hoffman (Best-seller). Bem-humorado, lúcido e surpreendentemente franco, este livro de memórias traz um olhar íntimo sobre uma vida dedicada à arte e à atuação, atravessada por ambição, família, amizade, amor e pelos mistérios do processo criativo. Escrito em parceria com a renomada jornalista Ariel Levy, Olhem para mim acompanha Hoffman desde a juventude, quando tentava encontrar seu lugar no show business, até a consagração como um dos grandes atores de sua geração, vencedor de dois Oscars. Às vésperas de completar 90 anos, ele revisita sua trajetória e reflete sobre as experiências e relações que deram sentido a ela. Lançamento dia 16.  por Reprodução
A solidão de Sonia e Sunny, de Kiran Desai (Companhia das Letras). Uma espécie de Romeu e Julieta contemporâneo, A solidão de Sonia e Sunny ― livro finalista do Booker Prize 2025 ― é uma história envolvente sobre dois jovens indianos que enfrentam as muitas forças que moldam sua vida, das tradições familiares aos dilemas da era globalizada. Mais um romance sensível e emocionante da autora de O legado da perda. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Etiqueta, de Luana Chnaiderman (Record). Em Etiqueta, acompanhamos Larissa, uma professora que chega aos quarenta anos com autonomia e bom humor: tem uma carreira estável, uma sucessão de romances que vão e vêm, um livro escrito e paixões bastante particulares, como a literatura clássica grega, que reaparece ao longo do livro em capítulos que recontam a Odisseia e a Eneida entrelaçados às próprias conquistas amorosas da personagem. Além disso, acompanhamos outras obsessões de Larissa: o método de organização da Marie Kondo; receitas de macarrão e os livros herdados do avô, um tradutor de russo por quem ela nutre grande afeto.É nesse cenário de vida plena e um tanto errante que surge, de repente, o desejo intenso de ser mãe. Larissa parte então numa jornada que passa pela inseminação artificial, pela compra de embriões e, por fim, pela adoção — um caminho tão inesperado quanto os rumos que sua vida amorosa sempre tomou. Lançamento dia 2.  por Reprodução
A felicidade dos adultos é silenciosa, de Tae Soo (Intrínseca). Em meio a rotinas atribuladas, repletas de preocupações profissionais, familiares e financeiras, é comum nos sentirmos exaustos, ansiosos e estressados, e acabamos projetando a felicidade como algo extraordinário, associando-a a aventuras emocionantes e alegrias estrondosas. De um jeito maduro e sem romantismo, Tae-su, autor best-seller sul-coreano, nos mostra que a felicidade pode estar nas pequenas coisas do cotidiano. Por exemplo, em ter um dia comum, sem grandes infortúnios, em que conseguimos dormir com o coração leve após um expediente razoavelmente tranquilo. Ou até mesmo em gestos simples, como olhar para nós mesmos com gentileza, descansar e nos alimentar bem, encontrar motivos para rir no dia a dia, não nos cobrar tanto, nos exercitar, ver coisas fofas na internet, e por aí vai. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Um romance funesto, de B. K. Borison (Harlequin). Darcy Moore está cansada da morte. O que seria perfeitamente aceitável se ela não fosse, veja bem, uma Ceifadora. Sabe, uma daquelas funcionárias do Departamento de Assombrações e Espíritos responsáveis por trazer o fim aos mortais e tudo mais. Determinada a desempenhar outro papel que não o de vilã da história, Darcy decide que não vai levar sua próxima vítima para o além. Desta vez, vai salvá-la.O problema é que o plano coloca Darcy no caminho de Gabriel Aetos, um Anjo da Guarda designado para proteger seu pequeno canto do mundo e que não vê com bons olhos uma Ceifadora aparecendo em seu bar. Para ele, Darcy é uma ameaça às vidas que jurou proteger, um agouro de desgraças. Mas será que um mau agouro teria uma lista de coisas para se fazer depois de morrer? Será que um arauto da morte teria olhos tão tristes, um cabelo tão sedoso e uma boca tão convidativa?Enquanto os dois tentam descobrir se são capazes de trabalhar juntos, Darcy sabe que o Departamento não vai deixá-la fugir para sempre. E, quando vierem atrás de sua Ceifadora desaparecida, as consequências podem ser muito mais graves do que qualquer um deles está preparado para enfrentar. Lançamento dia 23.  por Reprodução
Discurso de ódio nas rede sociais, de Luiz Valério Trindade (Rosa dos tempos). Inúmeros episódios de racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, gordofobia e intolerância religiosa se manifestaram abertamente nas mais populosas redes sociais nos últimos anos. Em Discurso de ódio nas redes sociais, o doutor em sociologia Luiz Valério Trindade compartilha suas investigações acerca da razão que leva pessoas a se engajarem com tais tipos de comportamentos agressivos e tóxicos, bem como quais grupos se tornam alvos preferidos destes ataques.O autor também revisita momentos históricos para compreender as bases da sociedade brasileira pós-abolição, estabelecendo conceitos fundamentais para compreender a dinâmica racial nos tempos atuais. Assim, ele evidencia tanto a construção da identidade nacional quanto as políticas de branqueamento como determinantes desse processo. Lançamento dia 16.  por Reprodução
A cena da boa atriz, de Vanessa Vascouto (Record). Atriz e diretora de teatro consagrada, Ada Hosler volta à provinciana cidade onde nasceu, no sul do Brasil, para dirigir uma oficina teatral. Esse retorno às raízes é carregado de lembranças da época em que, ainda criança, não tinha o nome que a consagrou e era apenas a pequena Nina, cuja infância é marcada por um incidente aparentemente banal, mas que deixa marcas incontornáveis em sua personalidade e em sua arte: ela presencia o abate de uma gaivota.Esse é o ponto de partida de A cena da boa atriz , obra em que os gêneros literários se entrelaçam em uma estrutura narrativa fragmentada, dando sustentação a um espetáculo teatral imaginário dentro do romance. Lançamento dia 16.  por Reprodução
Tantas Marias: Nossa Senhora na cultura popular, de Luiz Antonio Simas (Civilização brasileira). Uma das figuras religiosas mais populares do Brasil, Maria já ganhou incontáveis representações. Sob o título de Nossa Senhora da Conceição, ajuda nas dificuldades familiares ou pessoais. Quando Nossa Senhora Desatadora dos Nós, é invocada para resolver aqueles problemas que parecem impossíveis. Já como Nossa Senhora do Bom Parto, é quem assegura uma boa gestação e uma boa hora. E como não lembrar de Nossa Senhora Aparecida, a santa negra descoberta no fundo de um rio por pescadores e hoje considerada a padroeira do Brasil?É difícil conhecer alguém que não tenha Maria em devoção ou que nunca lhe tenha feito uma prece. Afinal, mãe do Deus Encarnado, é ela quem melhor pode interceder aos Céus pela humanidade. Ela está no meio de nós.Como tudo o que é nosso interessa a Luiz Antonio Simas, aqui ele percorre as tantas encruzilhadas de devoções à santa que religiosamente nos protege, seja em altares domésticos, no Círio de Nazaré ou no boteco da esquina. O autor acessa as tradições indígenas e africanas e o catolicismo popular para entender como Maria foi reinventada pelo povo. Está nas congadas de Minas Gerais, em nossa literatura de cordel, em Ariano Suassuna; no samba, é evocada no cavaquinho de Jorge Aragão e nos desfiles da Portela; no futebol, é figura emblemática para clubes, como o Botafogo de Futebol e Regatas, do qual Nossa Senhora da Conceição é padroeira, e também para a Seleção Brasileira, tendo inspirado o apelido de “manto sagrado” para a camisa azul do nosso segundo uniforme. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Videira de corações, de Julie Soto (Harlequin). A continuação de A rosa acorrentada com capa dura, pintura trilateral e brindes: ecobag, cartela de adesivos e marcador de página.Para o mundo, ela é apenas uma fonte de magia.Para ele, ela é inacessível… mesmo agora, conectados de todas as formas.Para ela, todos a subestimam demais.Forçada a servir à mulher que assassinou sua família e destruiu seu reino, Briony Rosewood acredita que escapou do pior da guerra, afinal, está sob a proteção da poderosa família Hearst. No entanto, a influência deles tem limites, e Briony é forçada a fazer o impensável: compartilhar sua magia para fortalecer o inimigo.Sem escolha, ela faz uma promessa e é levada a reinos distantes, onde precisa fingir ser a cardiariz apaixonada de Toven Hearst, um homem que se diz aliado, mas testa a confiança de Briony a cada omissão. E nenhum segredo é mais obscuro que o poder dele próprio.Apesar de sorrir para manter as aparências e garantir a própria segurança, Briony alimenta às escondidas um levante rebelde com informações secretas e alianças perigosas. Pois, quando a filha de Etérnia finalmente escolher em quem confiar, todo mundo conhecerá a força de um poder combinado… assim como sua ira. Lançamento dia 26.  por Reprodução
Todo dia é do ladrão: ficção, de Teju Cole (Companhia das Letras). A volta ao lar, após anos de exílio, deveria ser motivo de alegria. No entanto, quando o narrador de Todo dia é do ladrão regressa a Lagos, a maior cidade da Nigéria, depois de uma década e meia morando nos Estados Unidos, passa a ver com desencanto o país onde cresceu.Nesta obra com matizes autobiográficos, Teju Cole retrata uma sociedade em um processo caótico de modernização, onde a corrupção atravessa o cotidiano e a violência molda a vida das pessoas. Embora decepcionado com uma cidade que mal parece funcionar de tão desordenada, o narrador enxerga ali um celeiro de histórias, um espaço onde tudo pode acontecer. No texto e nas fotografias tiradas pelo próprio autor, revelam-se instantâneos do cotidiano ― e a ambivalência do amor e do ódio que é possível sentir pela terra de origem. Misto de diário de viagem e romance autobiográfico, Todo dia é do ladrão compõe um retrato complexo, comovente e fragmentado da Nigéria do século XXI. Lançamento dia 17.  por Reprodução
O último beijo do verão, de Jessica M. Felleman (Intrínseca). Quando Sera Watkins e a família chegam a sua casa de verão em Cape Cod, a garota só tem um objetivo: ficar longe de seu vizinho e ex-melhor amigo, Luke Tisdale, o garoto que partiu seu coração.No entanto, ainda há uma parte do coração de Sera que sempre será de Luke ― literalmente. Quando bebê, Sera recebeu um transplante de coração, e as válvulas saudáveis do órgão retirado foram doadas para Luke. Com essa conexão inegável, os dois cresceram juntos, passando os dias ensolarados de verão nadando no mar e frequentando acampamentos de arte.Tudo era perfeito… até a amizade entre os dois quase se transformar em algo mais. Mas, em uma única noite, tudo desmoronou. A saúde de Sera piorou de repente e um segredo de família deixou Luke arrasado. E, no momento em que mais precisaram, eles não estiveram presentes um para o outro.Agora, tudo que Sera deseja é um novo começo, o que significa que os dias de correr atrás de Luke acabaram. Mas a garota vai descobrir que mudar de vida não é tão fácil quanto parece. Ao se reencontrarem, Sera percebe que a faísca entre eles ainda está bem viva, e talvez, enfim, seja a hora de os dois viverem o momento e aproveitarem o melhor do verão juntos antes que seja tarde demais. Lançamento dia 3.  por Reprodução
O pacto da impunidade, de Jessé Souza (Civilização brasileira). Intérprete afiado da divisão social do trabalho no Brasil e do comportamento de nossas classes mais emblemáticas, Jessé Souza discute os rumos do país e do mundo sob o capitalismo tecnofinanceiro e a nova onda do imperialismo. Neste O pacto da impunidade, ele revisita o tema da desigualdade de renda sob a ótica de um jogo de aparências controlado pela classe dominante e analisa o impacto do financismo e das big techs sobre o mercado e a máquina pública. Lançamento dia 16.  por Reprodução
A maratona de filmes de Natal, de Matthew Norman (Intrínseca). Não faz nem um ano que Grace White e Henry Adler perderam seus respectivos cônjuges, e agora as primeiras festas de fim de ano desde então se aproximam. Os dois ainda estão tentando se recuperar plenamente, mas, entre encontros de família e votos constantes de esperança, as mães de ambos tentam arquitetar um romance entre os viúvos. E, embora nenhum deles esteja pronto para voltar à ativa, um entende muito bem a situação pela qual o outro está passando, o que faz florescer uma delicada amizade.Quando Henry vê na televisão o anúncio de uma maratona de filmes de Natal ― um lembrete dolorido, pois costumava ver vários clássicos com a esposa todo final de ano ―, ele propõe a Grace que assistam a um deles juntos. Apesar das discordâncias sobre as tramas, os dois repetem a dose, e, a cada novo filme, a dor que compartilham vai se amenizando.Conforme se aproximam, o que começou como uma forma de aliviar o sofrimento se torna aos poucos uma fonte de alegria, e a dupla passa a vislumbrar uma vida além do luto. Só que novas possibilidades românticas e receios inesperados deixam ambos incertos sobre o futuro deles juntos. Afinal, seria o vínculo entre Grace e Henry apenas fruto da solidão e da dor em comum ou os dois realmente encontraram algo em que vale a pena apostar de novo? Lançamento dia 3.  por Reprodução
Acerto de contas, de Don Winslow (HarperCollins). Um ladrão lendário planeja um assalto impossível. Um jovem ambicioso aceita fazer uma entrega que pode lhe custar tudo. Dois vigaristas se reencontram para um acerto de contas. E um policial honesto precisa escolher entre o dever e o coração. Essas são apenas algumas das histórias que compõem Acerto de contas , uma coletânea eletrizante em que criminosos, policiais e pessoas comuns descobrem até onde são capazes de ir quando não há saída. Com ação implacável, dilemas morais e reviravoltas surpreendentes, Don Winslow constrói um mosaico do submundo do crime em que toda escolha tem consequências ― e nem toda dívida pode ser paga com dinheiro. Visceral e impossível de largar, este é Don Winslow em sua melhor forma.  Lançamento dia 3.  por Reprodução
Herdeiras de sangue, de Ellis Hunter (HarperCollins). Uma vez a cada geração, os herdeiros de dois reinos rivais duelam até a morte pelo domínio do Coração, a fonte de toda a magia. Como a última bruxa Nachstern e herdeira de Artúria, Astrid carrega o destino de um reino agonizante e vencer o duelo é a única maneira de salvá-lo. Mas ela sabe que suas chances são quase inexistentes. Afinal, seu oponente é o príncipe Zryan, de Vatra, o mais temível cavaleiro de dragões em eras.Enquanto isso, Skylar, uma atiradora de facas, vê sua vida mudar para sempre quando o desaparecimento do melhor amigo a leva cada vez mais para perto do trono e das bruxas que tanto despreza. E, à medida em que o duelo se aproxima, Astrid e Skylar precisarão enfrentar rebeliões, desvendar segredos e fazer escolhas capazes de redimir, ou destruir, o mundo. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Nasce um herói, de Jin Yong (HarperCollins). Tal como Tolkien redefiniu a fantasia ocidental, é justo afirmar que, na literatura chinesa moderna, a ficção wuxia tem como pedra fundamental a obra de Jin Yong, o mais celebrado autor do gênero. Neste primeiro volume da série A Lenda dos Heróis-Condor ― uma epopeia sobre coragem, destino e justiça ―, o autor entrelaça artes marciais, filosofia e a história da China para narrar a jornada de Guo Jing, que, entre as estepes da Mongólia e as muralhas do império, forma seus valores de honra, amizade e lealdade em meio a uma era de conflitos.Publicado originalmente em 1957, este livro recebe sua primeira edição brasileira em Feéria, coleção dedicada a narrativas que convidam o leitor a um mergulho na literatura de fantasia. O nome faz referência ao termo usado por Tolkien para designar um lugar mágico habitado por seres fantásticos, onde a física, a natureza, a moral e mesmo o tempo são regidos por leis próprias. Ali não estão apenas os contos de fadas infantis, mas histórias maduras, nas quais o inexplicável se torna possível. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Toda livraria precisa de um gato, de Takuya Asakura (Harlequin). Amane Morikawa sempre sonhou em trabalhar com livros. Mas, quando a editora onde trabalhava vai à falência, ela se vê sem emprego e sem saber muito bem qual caminho seguir. É então que retorna a Onomichi, cidade onde passou a infância, após herdar do avô uma antiga livraria. Ao chegar ao estabelecimento, porém, encontra um espaço empoeirado, estantes vazias… e um grupo de gatos cheios de personalidade que fizeram dali seu lar.Acolhida pela companhia de seus novos amigos, Amane começa a se aproximar das pessoas ao seu redor, que também recebem visitas dos felinos. Um relojoeiro. Uma fotógrafa. O dono de uma loja de discos. Cada encontro a conduz um pouco mais em direção a um novo propósito: reabrir a livraria. Mas a loja precisa de mais do que apenas alguns ajustes...Será que os gatos, misteriosos guardiões da livraria, poderão guiar Amane até aquilo que está faltando para encaixar a vida nos trilhos? Cheio de encanto e do aconchego proporcionado pelos animais, este romance de cura do mesmo autor de A inexplicável livraria da cerejeira mostra que todo leitor ― e toda livraria ― realmente precisa de um bom gato. Lançamento dia 23.  por Reprodução
A quimera, de Cristhiano Aguiar (Alfaguara). Uma catástrofe biológica transforma parte do agreste e do semiárido paraibano em um território habitado por fungos, animais mutantes e pesadelos que ganham forma. Em seu primeiro romance, Cristhiano Aguiar conduz o leitor por uma realidade em constante transformação, numa história vibrante, imaginativa e carregada de mistério. Lançamento dia 10.  por Reprodução
O hiato: meu ano sem sexo, de Melissa Febos (HarperCollins). Em O hiato, Melissa Febos revisita seus amores e relacionamentos ao se propor um ano sem sexo ― e descobre, nesse intervalo, uma nova forma radical de viver no centro da própria história. Desde os 15 anos, Melissa Febos nunca esteve verdadeiramente sozinha; ela emendou uma sucessão de relacionamentos que ditava os contornos de sua identidade. Sua autoimagem era um reflexo construído pelos olhos de quem a desejava. Após sair dos destroços de um relacionamento difícil ― um verdadeiro turbilhão que quase a consumiu por completo ―, ela percebeu que precisava de uma mudança interior. Lançamento dia 23.  por Reprodução
Disfarce, de Adania Shibli (Todavia). Neste romance hipnótico da aclamada autora de Detalhe menor, as vidas de dois jovens palestinos são atravessadas pela vigilância, pela violência e pelas marcas da ocupação israelense.Lançamento dia 9.  por Reprodução
Homens de verdade?: Como educar meninos para não odiarem mulheres, de Ingrid Gerolimich (Rocco). O mundo vive uma crise silenciosa na formação social de homens e meninos. Enquanto parte da sociedade exige novas posturas e o fim da desigualdade de gênero, os ainda arraigados modelos tradicionais de masculinidade parecem ter perdido a validade, sem que novos repertórios sejam oferecidos em seu lugar. A verdade é que a misoginia contemporânea não é simplesmente uma ideologia, e sim uma forma precária de organizar a angústia masculina. Diante da perda de referências e do crescimento de comunidades virtuais baseadas em um sentimento de injustiça e de ressentimento, muitos jovens passaram a enxergar as mulheres como inimigas e a igualdade, como uma ameaça. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Fazenda tropical, de Walcyr Carrasco (Rocco). Uma narrativa veloz, que captura o leitor graças ao seu senso de humor macabro e às suas reviravoltas surpreendentes.Em meio à crise da imprensa, um jornalista de meia-idade é dispensado tal qual uma máquina de escrever antiga: ambos obsoletos. Fora da redação, Franz inicialmente sobrevive da rescisão. Depois se vão as reservas, as roupas, os móveis... e já não é mais possível fingir que as coisas estão sob controle. A única escolha é se mudar para uma propriedade da família, ou começar a dever o aluguel, passar fome e sabe-se lá mais o quê.Na Fazenda Tropical, ficam ele e sua fiel escudeira, cozinheira e ajudante, Rita. A fazenda está mais para um sitiozinho, com algumas galinhas no quintal, e sua administração agora cabe aos dois. Rita está grávida e decidida a dar a criança para adoção; não quer filhos nem tem como cuidar de um bebê. A informação, a priori irrelevante, paira no ar até virar uma ideia: e se, em vez de dada, a criança fosse vendida? Lançamento dia 30.  por Reprodução
Coleciono domingos, de Cris Lisbôa (Rocco). Parece que Cris Lisbôa veio ao mundo para o amor. É uma voz-escrita de fada que aparece nas horas de dureza, operando o milagre da esperança pela arte, pela beleza e, mais do que tudo, pelo afeto. Ela simplesmente se recusa a embrutecer.Ainda que o mundo esteja torto, ainda que a vida (que, sim, é cheia de belezas pra quem sabe vê-las!) dê seus capotes e tudo pareça apertar o peito... Ainda assim, ela vem todos os domingos (que eu sempre senti ser um dia triste) trazer sua palavra de ordem e prometer que existem razões agudas para que não desistamos da beleza. Que ela está lá o tempo todo e que não estamos sós. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Você é Elizabeth Bennet, de Emma Campbell Webster (Rocco). Seu nome: Elizabeth Bennet.Sua missão: encontrar um marido sensato e de boa família, assegurando seu futuro e evitando escândalos sociais.A seu favor, você tem apenas uma mente espirituosa, um forte senso de justiça e uma beleza “razoável”. À sua frente, se desvelam inúmeras possibilidades e escolhas, que determinarão seu destino romântico, familiar e financeiro. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Histórias da mata, de Roberto DaMatta (Rocco). Que Roberto DaMatta é o mais citado e premiado cientista social brasileiro, todo mundo sabe. Porém, o que ele nos revela agora, nos envolventes contos deste Histórias da mata, é sua insuspeita faceta de escritor de ficção.Retrabalhando lembranças pessoais com o mecanismo da autoficção, ele mescla evocações das suas vivências junto aos indígenas Apinayé com tiradas do mais fino humor em detrimento próprio. Evoca também avós que podem ser sábios, irônicos ou até mesmo despudoradamente sacanas. Por sinal, o amor e o simples erotismo de alta voltagem estão presentes em diversos contos, como “Eis o seu presente!”, sarcástico relato da iniciação sexual de um adolescente tímido nas mãos da complacente esposa de um general linha-dura. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Cartas de amor infinito, de Maury Gurgel Valente (Rocco). Em 1943, mesmo ano em que estreou no romance com Perto do coração selvagem, Clarice Lispector uniu seu jovem coração selvagem ao de Maury Gurgel Valente, colega de turma na Faculdade de Direito.Dezesseis anos e dois filhos depois, Clarice decidiu voltar ao Brasil. Queria dedicar-se inteiramente à escrita, livre das obrigações de mulher de diplomata, e viver no país onde se criou, perto da família e dos amigos.Com o ex-marido, manteve até o fim uma relação afetuosa. O carinho de Maury por ela atravessou os anos, como revelam estas Cartas de amor infinito, muitas delas ternamente endereçadas a “Claricinha”, e outras ao filho Paulo. Publicadas agora pela primeira vez, as cartas lançam novo olhar sobre a vida e a obra de uma das vozes mais singulares da literatura brasileira. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Para sempre Natal, de Hannah Grace (Rocco). Clara Davenport sempre quis crescer no negócio de brinquedos da família. Tudo estava indo bem, até que seu programa de apoio a pequenas empresas foi maliciosamente usado para roubar um bem-sucedido projeto comunitário da cidadezinha de Fraser Falls. Agora, cabe a Clara recuperar a boa reputação da família Davenport, e de quebra conquistar a promoção pela qual vem batalhando há anos.Ela então parte para Fraser Falls com a missão de reparar os prejuízos causados à comunidade. Surpreendentemente, Clara se encanta pelo charme pitoresco do lugar e com a recepção calorosa de um morador em especial. Seu primeiro contato com o local não poderia ter sido melhor, até ela se dar conta de que o estranho charmoso que a recebeu tão bem é Jack Kelly, o homem por trás do projeto roubado. Ao descobrir a identidade de Clara, Jack fica na defensiva, e a relação dos dois esfria tanto quanto o clima da cidade.Determinada a cumprir sua missão e conquistar o cargo dos sonhos, Clara se torna uma figura central em Fraser Falls, ganhando pouco a pouco a confiança dos moradores e transformando o lugar em um paraíso invernal mágico. Mas será que ela conseguirá ganhar a confiança de Jack também?Neste romance natalino sobre uma apaixonante cidade pequena, Hannah Grace evoca toda a magia do Natal, das segundas chances e do amor que surge mesmo contra todas as probabilidades. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Os erros da minha vida, de Lucy Score (Bloom Brasil). Como agente literária de uma autora de romances, a vida de Zoey Moody gira em torno do amor ― o que é irônico, já que ela é praticamente alérgica a essa palavrinha. Zoey é uma nova-iorquina de carteirinha, mas por forças maiores (falência) acaba na minúscula Story Lake, tentando viabilizar o próximo best-seller de sua melhor amiga e única cliente, Hazel. A vida não está saindo exatamente como Zoey sonhava.Bastam cinco minutos na cidade para o caos encontrá-la, colocando-a diretamente no caminho de Gage, um dos irmãos Bishop ― aqueles homens lindos de quase dois metros de altura. Ele é exatamente o tipo de mocinho de romance capaz de seduzir uma protagonista a se render aos encantos da vida no interior; mas Zoey não é uma mocinha de romance, e Gage parece não suportá-la.Embora sintam uma atração inexplicável, está na cara que eles não combinam em nada. Ela é alérgica a compromissos e não consegue lidar com um calendário; ele quer achar uma esposa e já tem os próximos cinco anos planejados. Mas, quando o mundo de Gage é abalado por um segredo de família devastador, ele decide que uma noite com Zoey pode fazê-lo esquecer os problemas. E essa única noite pode mudar tudo… ou acabar de vez com eles.Será que a encantadora Story Lake vai ser capaz de inspirar mais uma apaixonante ― e improvável ― história de amor? Lançamento dia 10.  por Reprodução
O canalha e a lua, de Rachel Gillig (Alt). A Catedral Aisling está em ruínas. Rodrick Myndacious, Bartholomew e Maude Bauer estão mortos, segundo os boatos ― e o rei tomou Sybil Delling como sua noiva. Para exibir sua união e consolidar seu poder sobre o reino de Traum, Benji propõe uma série de torneios pelos cinco vilarejos. Cativa e drogada, Sybil permanece determinada a derrotá-lo como um dia fez com os Agouros, ainda que, para isso, precise destruir a fé do reino ― e a si mesma. Lançamento dia 12.  por Reprodução
Punhos negros, Ben Passamore (Quadrinhos na Cia). Neste livro aclamado por público e crítica, o premiado quadrinista Ben Passmore percorre mais de um século de resistência negra nos Estados Unidos.Do confronto de Robert Charles com a polícia nos idos de 1900, ao movimento Black Power dos anos 1960, passando pelas revoltas de Los Angeles e pelos levantes desencadeados pelo assassinato de George Floyd em 2020, conheça de perto as mães e os pais da luta pela liberdade, cujas histórias, tão trágicas quanto heroicas, jamais devem ser esquecidas. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Dossiê fantasma, de Thomas Pynchon (Companhia das Letras). Detetives particulares, mafiosos italianos, bombas-relógio, contrabandistas de bebidas alcóolicas e... queijo. O mais recente romance do lendário Thomas Pynchon, conhecido por suas tramas desvairadas que iluminam trechos obscuros da história, é uma homenagem aos policiais noir e hardboiled dos anos 1930. Lançamento dia 10.  por Reprodução
Inadequadas, de Gabriela Priori (Companhia das Letras). Burras. Difíceis. Egoístas. Vagabundas. Invejosas. Interesseiras. Amargas. A partir de uma vasta pesquisa e de suas experiências pessoais, Gabriela Prioli examina o peso das expectativas e do julgamento alheio e propõe caminhos para fazermos escolhas estratégicas e continuarmos fiéis a quem somos. Lançamento dia 16.  por Reprodução
Pequena mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi (Companhia das Letrinhas). Tão surpreendentes quanto os super-heróis e heroínas dos quadrinhos, do cinema e da TV, os orixás vivem peripécias cheias de desafios, coragem e aventuras. Nascidas no continente africano, suas histórias foram transmitidas de geração em geração até chegarem ao Brasil.Aqui, os orixás passaram a viver também no nosso imaginário: na música, no teatro, nos livros e filmes, no carnaval e até nos sabores e comidas que contam histórias.Neste livro, Reginaldo Prandi reconta dez mitos, apresentando orixás como Oxóssi, Iemanjá, Olorum e Iansã entre feitos e reviravoltas; enquanto os traços delicados de Fernanda Rodrigues criam um universo que revela suas principais características e forças. Lançamento dia 24.  por Reprodução
Uma breve estadia no inferno, de Steven L. Peck (Intrínseca). Soren Johansson sempre acreditou que se reuniria com seus entes queridos após a morte, em um paraíso repleto de paz e felicidade. Até que ele morre.Um pai de família comum, Soren desperta e se vê lançado por um Deus desconhecido num inferno cujas dimensões mal consegue compreender: uma vasta biblioteca da qual só pode escapar quando encontrar o livro que contém a história de sua vida.Mas, espalhadas por estantes aparentemente infinitas, estão todas as combinações de caracteres possíveis, tal qual descreve o conto “A biblioteca de Babel”, de Jorge Luis Borges. Segundo essa lógica, absolutamente tudo o que pode ser escrito está em algum lugar da biblioteca, incluindo versões de trás para frente, com erros ortográficos ou pequenas alterações de nomes. Estão lá desde a biografia exata de cada segundo da vida de uma pessoa até descrições absurdas como a história dos pelos do nariz de Liev Tolstói. No entanto, a esmagadora maioria dos volumes é composta por textos aleatórios e sem sentido. Lançamento dia 3.  por Reprodução
É só amizade, de Haley Pham (Intrínseca). Na encantadora cidade litorânea de Seabrook, Blair e Declan cresceram juntos e desenvolveram uma amizade na infância que parecia inabalável. Afinal, os dois eram inseparáveis e se conheciam como ninguém. Mas quando um beijo impulsivo transformou a amizade em algo mais, tudo mudou. O romance entre eles mal tinha começado quando um momento trágico fez a relação desmoronar por completo, deixando nada além de sofrimento e silêncio.Agora, quatro anos depois, Blair está de volta à cidade natal deles para ajudar a mãe e cuidar da tia-avó Lottie, que está doente e não tem muito tempo de vida. Para conseguir se bancar enquanto estiver lá, Blair tenta um emprego em uma charmosa cafeteria, mas acaba descobrindo que o lugar é gerenciado por ninguém menos que… Declan.À medida que os caminhos de Blair e Declan continuam se cruzando, segredos são revelados e a paixão dá sinais de que pode reacender ― isso se um dia chegou a se apagar. Mas será possível que em algum momento o futuro dos dois esteja livre do passado?Narrado em duas linhas do tempo que revelam aos poucos a magia e as agruras do primeiro amor, É só amizade é uma história comovente sobre segundas chances, luto, o peso dos sonhos e a jornada de volta a pessoas que fazem você se sentir em casa. Lançamento dia 3.  por Reprodução
Sobre livros e cachorros, de Camille Pagán (Universo dos livros). Se você pudesse ouvir o que os cachorros têm a dizer, entenderia por que eles são nossos melhores amigos.Narrado por Harold, um vira-lata peludo, sábio e absolutamente cativante, Sobre livros e cachorros é uma história sobre segundas chances, livrarias e a conexão única entre humanos e cães. Lançamento dia 5.  por Reprodução
E se eu disser que te amo, de Kumosoku (Hoo). Kazuho e Tokio, dois alunos do ensino médio, são amigos desde o primário. Na infância, eles eram próximos a ponto de um carregar o outro no colo, mas essa relação acabou esfriando com o tempo. Isso porque Kazuho se viu obrigado a esconder o que sentia por Tokio...Mas, certo dia, quando Kazuho acaba pegando no sono durante a aula, Tokio faz algo que traz todos esses sentimentos à tona, e com força total. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Evita-me, de Tahereh Mafi (Universo dos Livros). No terceiro volume da nova série do universo de Estilhaça-me, a Nova República dos irmãos Anderson está cada vez mais ciente da ameaça do Restabelecimento… e a rebelião entra em uma nova fase. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Minha voz de volta, de Nuno Ramos (Todavia). Um livro de memórias feito de muitas vozes. Um romance entrecortado por versos, cores, itálicos, negritos e sentenças que se desintegram. O idílio da infância, o pai que morreu cedo, o mergulho na escrita, o pacto incondicional com a criação. Lançamento dia 9.  por Reprodução
Velha guarda, de Lilia Guerra (Todavia). A luta pela moradia não exclui o amor. A batalha diária pelo sustento também pode pressupor a delicadeza. As trevas da exclusão, da violência social e do preconceito se dissipam um pouco diante do vigor da vida comunitária. É auscultando cada um desses paradoxos que Lilia Guerra tem construído uma obra potente e significativa dentro da literatura brasileira contemporânea. Com este novo romance ― mais uma incursão lírica, humanista e intensa na vida das populações periféricas ― , a autora conjuga fabulação exuberante com denúncia social, imaginação e indignação, realismo urbano e uma homenagem criativa ao clássico O cortiço, de Aluísio Azevedo. E, claro, mais uma vez elegendo a mulher negra como eixo central de sua ficção. Lançamento dia 9.  por Reprodução
Nocaute perfeito, de Carlos Azorín (Hoo). Para fãs de Rivalidade ardente , chega um novo romance esportivo que vai nocautear o coração dos leitores.Jackson e Kilian vivem em dois mundos muito diferentes, até que o destino os coloca frente a frente no ringue.Kilian Fierce é o boxeador do momento, não só porque sempre vence, mas também porque é um influencer famoso. Atraente, rico e com uma namorada lindíssima, ele parece ter uma vida perfeita, mas as aparências enganam. E tudo começa a sair dos eixos quando ele entra no ringue para enfrentar Jackson Blake, um rival que é simplesmente o rapaz que ele pegou na balada no dia anterior. A tensão só aumenta quando ambos descobrem que, para sobreviver, precisam aprender a treinar juntos – à medida que o perigo se aproxima. Lançamento dia 20.  por Reprodução
Mensagens, de Domenico Starnone (Todavia). Um roteirista de 38 anos divide os dias entre o trabalho, os três filhos pequenos e o casamento com Livia. Numa tarde caótica, ao tentar responder rapidamente às mensagens que se acumulam, ele envia para Claudia, sua colega de trabalho, uma mensagem que deveria ter sido enviada à esposa. O equívoco poderia ser facilmente corrigido. Mas a resposta de Claudia transforma um simples acidente em algo muito mais inquietante. Entre hesitações, desejos e silêncios, uma possibilidade inesperada começa a se insinuar ― e aquilo que parecia uma vida familiar sólida revela suas primeiras fissuras. Com sua prosa precisa e perspicaz, Domenico Starnone constrói em Mensagens uma narrativa de tensão crescente sobre casamento, desejo, culpa e as contradições da vida adulta. Lançamento dia 9.  por Reprodução
A cartomante de Versalhes, de Anya Bergman (Inside). Marie Anne Adelaide Lenormand vê o futuro nas cartas e encontra, entre os mortos e seus segredos, um destino que talvez nem ela seja capaz de evitar. Então Cait surge em seu caminho. A jovem irlandesa possui um dom tão extraordinário quanto o seu. Enquanto Lenormand enxerga o que está por vir, Cait é capaz de desvendar o passado.Unidas por uma ligação tão intensa quanto inexplicável, as duas logo descobrem que alguns segredos têm o poder de mudar tudo. E, em meio à violência de uma revolução, alianças perigosas e traições, Cait fará escolhas capazes de alterar o destino de ambas.Inspirado na fascinante história de Marie-Anne Adelaide Lenormand, A Cartomante de Versalhes é um romance histórico sobre poder, desejo, lealdade e sobre o que pode acontecer quando duas mulheres descobrem que, às vezes, basta a virada de uma carta para mudar tudo. Lançamento dia 30.  por Reprodução
Sob o brilho das estrelas, de Emily Mcintire (Inside). Chase aprendeu desde cedo que quem ama vai embora. Abandonados por sua mãe, ele e a irmã Lily recomeçam a vida em Sugarlake, acolhidos por uma nova família.Uma cidade pequena não é exatamente o lugar ideal para um cara distante e que não se importa muito em seguir as regras, mas é ali que ele conhece Alina Carson ― alegre, espirituosa, impossível de ignorar.Entre segredos sussurrados sob as estrelas, a amizade dos dois se transforma no tipo de amor que parece destinado a durar para sempre…Até uma tragédia acontecer e Chase voltar a fazer o que faz de melhor: afastar os outros antes que possam machucá-lo. E desaparecer. Lançamento dia 30.  por Reprodução
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A noite em que te conheci, de Abby Jimenez (Arqueiro). Na saída de um show, Larissa precisa de uma carona para casa depois que uma amiga a deixa na mão. Ela é apresentada por outra amiga a dois caras – Mike e o melhor amigo dele, Chris –, e ambos se oferecem para levá-la. Ela vai com Mike, e em pouco tempo os dois começam a namorar.Trabalhando como garçonete e fazendo bicos para pagar as contas e as dívidas que o pai irresponsável fez em seu nome, Larissa precisa de um pouco de diversão. Carismático e bem-humorado, Mike parece se encaixar perfeitamente no papel.Só que algo nele começa a ficar estranho. Apesar de dizer que a ama, ele nunca cumpre o que combina. Vive furando os compromissos e mandando Chris em seu lugar.Com isso, ela e Chris se tornam amigos: dividem a guarda de um cãozinho meio desequilibrado que resgatam da rua, compartilham seus livros favoritos e fazem rankings de melhores pães. Pela primeira vez em muito tempo, as coisas ficam leves.Aos poucos, Larissa começa a se perguntar como teria sido se tivesse ido embora com Chris na noite do show. O que ela não sabe é que Chris também tem uma queda enorme por ela. Mas eles jamais magoariam Mike.Até que outra noite, em outro lugar, muda tudo. Lançamento dia 3.  por Reprodução

Personagens

Lula ficou preso entre 7 de abril de 2018 e 8 de novembro de 2019, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do presidente, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal de Curitiba e a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro.

Já o autor do livro, Jorge Chastalo Filho, nasceu em um sítio no interior do Paraná e se mudou para Curitiba aos 12 anos, com a mãe, em busca de melhores oportunidades de estudo. Na capital paranaense, Jorge Chastalo Filho formou-se em Direito e, anos depois, passou no disputado concurso para agente da Polícia Federal. Atualmente, é coordenador do Núcleo de Operações da PF paranaense.

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