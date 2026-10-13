DECISÃO

Jornalista brasileiro crítico de Milei é barrado na Argentina e proibido de voltar por cinco anos

Rogério Tomaz Jr. teve a residência permanente cancelada e suspeita de motivação polític

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:32

Rogério Tomaz Jr Crédito: Reprodução

O jornalista brasileiro Rogério Tomaz Jr. foi impedido de entrar na Argentina nesta segunda-feira (12), ao desembarcar no aeroporto Aeroparque, em Buenos Aires. Crítico do presidente Javier Milei, ele foi informado de que sua residência permanente havia sido cancelada e de que não poderia retornar ao país pelos próximos cinco anos.

A justificativa das autoridades migratórias é que o brasileiro não cumpriu as condições necessárias para manter a residência. Tomaz contesta a decisão e suspeita que a medida esteja ligada a discussões nas redes sociais com apoiadores e integrantes do governo argentino. Não há, porém, comprovação de que suas críticas tenham motivado a sanção.

Segundo documentos da Direção Nacional de Migrações (DNM) compartilhados pelo jornalista, o cancelamento foi fundamentado em um decreto de 2025 que permite revogar a autorização quando as condições de concessão são descumpridas. As autoridades alegaram que ele não residia regularmente na Argentina desde 2022 e não permaneceu tempo suficiente no país para conservar o benefício.

Tomaz obteve a residência permanente em janeiro de 2022 e afirma que seu documento tinha validade até 2037. Em sua defesa, diz que manteve viagens à Argentina e passou 36 dias no país somente em 2026.

O cancelamento, de acordo com o jornalista, ocorreu em 5 de agosto, uma semana depois de ele deixar o território argentino. O período coincidiu com embates que manteve entre julho e agosto com pessoas ligadas ao governo Milei, entre elas Juan Pablo Carreira, conhecido como Juan Doe, diretor de Comunicação Digital da Presidência.

“Se trata realmente de uma questão política”, afirmou em áudio enviado a contatos pelo WhatsApp. Na mesma mensagem, disse que não cometeu nenhum delito e que recebeu tratamento cordial das funcionárias responsáveis pelo procedimento migratório.

O brasileiro confirmou que assinou os documentos da decisão enquanto aguardava o voo de retorno. Ele afirmou que pode recorrer da proibição de entrada, mas considera improvável recuperar a residência permanente.

Morador de Brasília e ex-assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, Tomaz acompanha a política argentina e prepara um livro sobre a gestão Milei, com publicação prevista para fevereiro de 2027. Segundo ele, a viagem tinha como objetivo produzir imagens sobre a situação econômica do país.

“Vim para registrar imagens que mostrem ao Brasil e ao mundo a crítica situação econômica do país e a escalada autoritária deste governo de extrema direita”, escreveu a contatos brasileiros.

Após deixar a Argentina, o jornalista desembarcou em Guarulhos, com retorno a Brasília previsto para a tarde de segunda-feira.