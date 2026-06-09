Jornalista de TV é encontrada morta em apartamento aos 40 anos

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:37
A jornalista Cristiane Sampaio, produtora da TV Câmara e ex-funcionária da TV Verdes Mares, foi encontrada morta nesta segunda-feira (8) no apartamento onde morava, em Brasília. A morte provocou comoção entre colegas de profissão e entidades da categoria no Distrito Federal e no Ceará. As informações são do g1.
Natural do Ceará, Cristiane vivia na capital federal desde 2016, onde atuava na produção da TV Câmara. Ela foi encontrada sem vida dentro do imóvel e, até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte. Segundo relatos iniciais, não foram identificados sinais de violência no local.
Cristiane Sampaio foi encontrada morta em casa
Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 2008, Cristiane construiu uma carreira ligada à comunicação pública e ao telejornalismo. Ao longo da trajetória profissional, acumulou especializações em Tradução de Espanhol, Linguística Aplicada, pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), e Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Antes de se mudar para Brasília, trabalhou como produtora na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, e também integrou a assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado do Ceará.
A notícia da morte mobilizou colegas e instituições ligadas ao jornalismo. Em nota conjunta, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do Distrito Federal lamentaram a perda da profissional e destacaram sua contribuição para a categoria.
As entidades também manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da jornalista neste momento de luto. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.