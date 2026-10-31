Jornalista de TV morre aos 36 anos após quase dois meses internado por AVC

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:14
O jornalista Eduardo Sotto Mayor da Silva, de 36 anos, morreu na quarta-feira (28), em São Paulo, após quase dois meses de internação em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo familiares, ele sofreu o AVC em 4 de setembro e passou por procedimentos médicos antes da confirmação da morte encefálica.
A família informou ao portal G1 que os órgãos do jornalista foram doados. Eduardo deixa o esposo, Marco Antônio, familiares e amigos.
Com uma carreira de 18 anos na comunicação, Eduardo viveu e trabalhou durante grande parte da vida em São Carlos, no interior paulista. Sua trajetória reuniu experiências em rádio, televisão, assessoria institucional e comunicação corporativa.
Eduardo Sotto Mayor: jornalista morre aos 36 anos após AVC
Nas redações, foi repórter e produtor da TV Record em cidades do interior de São Paulo. Também atuou como âncora da Rádio CBN em São Carlos.
Por mais de uma década, integrou a assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Na instituição, trabalhou com divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa.
A programação de despedida divulgada pela família previa dois velórios na sexta-feira (30). O primeiro, no Velório Cristo Rei, em Taquaritinga, das 14h às 16h. Em seguida, o corpo foi levado para o Memorial Sinsef, em São Carlos, para uma segunda cerimônia, das 18h às 20h. A cremação ocorreu em Piracicaba, após as homenagens.