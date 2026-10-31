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Jornalista de TV morre aos 36 anos após quase dois meses internado por AVC

Com passagens pela Record, CBN e UFSCar, Eduardo Sotto Mayor teve morte encefálica confirmada em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:14

Eduardo Sotto Mayor
Eduardo Sotto Mayor Crédito: Reprodução

O jornalista Eduardo Sotto Mayor da Silva, de 36 anos, morreu na quarta-feira (28), em São Paulo, após quase dois meses de internação em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo familiares, ele sofreu o AVC em 4 de setembro e passou por procedimentos médicos antes da confirmação da morte encefálica.

A família informou ao portal G1 que os órgãos do jornalista foram doados. Eduardo deixa o esposo, Marco Antônio, familiares e amigos.

Com uma carreira de 18 anos na comunicação, Eduardo viveu e trabalhou durante grande parte da vida em São Carlos, no interior paulista. Sua trajetória reuniu experiências em rádio, televisão, assessoria institucional e comunicação corporativa.

Eduardo Sotto Mayor: jornalista morre aos 36 anos após AVC

Eduardo Sotto Mayor da Silva morreu aos 36 anos, na quarta-feira (28), em São Paulo, em decorrência de um AVC hemorrágico por Reprodução
O jornalista sofreu o AVC em 4 de setembro e ficou internado por quase dois meses, segundo familiares por Reprodução
Após a confirmação da morte encefálica, os órgãos de Eduardo foram doados, informou a família por Reprodução
Eduardo viveu e trabalhou durante grande parte da vida em São Carlos, no interior paulista. Ele deixa o esposo, Marco Antônio, familiares e amigos por Reprodução
Ao longo de 18 anos na comunicação, Eduardo trabalhou como repórter e produtor da Record e como âncora da CBN em São Carlos por Reprodução
O jornalista integrou a assessoria de comunicação da UFSCar por mais de uma década por Reprodução
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Eduardo Sotto Mayor da Silva morreu aos 36 anos, na quarta-feira (28), em São Paulo, em decorrência de um AVC hemorrágico por Reprodução

Nas redações, foi repórter e produtor da TV Record em cidades do interior de São Paulo. Também atuou como âncora da Rádio CBN em São Carlos.

Por mais de uma década, integrou a assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Na instituição, trabalhou com divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa.

A programação de despedida divulgada pela família previa dois velórios na sexta-feira (30). O primeiro, no Velório Cristo Rei, em Taquaritinga, das 14h às 16h. Em seguida, o corpo foi levado para o Memorial Sinsef, em São Carlos, para uma segunda cerimônia, das 18h às 20h. A cremação ocorreu em Piracicaba, após as homenagens.

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