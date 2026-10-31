LUTO

Jornalista de TV morre aos 36 anos após quase dois meses internado por AVC

Com passagens pela Record, CBN e UFSCar, Eduardo Sotto Mayor teve morte encefálica confirmada em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:14

Eduardo Sotto Mayor Crédito: Reprodução

O jornalista Eduardo Sotto Mayor da Silva, de 36 anos, morreu na quarta-feira (28), em São Paulo, após quase dois meses de internação em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Segundo familiares, ele sofreu o AVC em 4 de setembro e passou por procedimentos médicos antes da confirmação da morte encefálica.

A família informou ao portal G1 que os órgãos do jornalista foram doados. Eduardo deixa o esposo, Marco Antônio, familiares e amigos.

Com uma carreira de 18 anos na comunicação, Eduardo viveu e trabalhou durante grande parte da vida em São Carlos, no interior paulista. Sua trajetória reuniu experiências em rádio, televisão, assessoria institucional e comunicação corporativa.

Eduardo Sotto Mayor: jornalista morre aos 36 anos após AVC 1 de 6

Nas redações, foi repórter e produtor da TV Record em cidades do interior de São Paulo. Também atuou como âncora da Rádio CBN em São Carlos.

Por mais de uma década, integrou a assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Na instituição, trabalhou com divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa.