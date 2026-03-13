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Jornalista é alvo de operação autorizada pelo STF após reportagens sobre uso de carro oficial de ministro

Busca foi autorizada por Alexandre de Moraes em investigação que corre sob sigilo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:13

Flávio Dino
Flávio Dino Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Um jornalista do Maranhão virou alvo de uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (10). Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos após publicações envolvendo o ministro Flávio Dino. A investigação, que corre sob sigilo, mira Luís Pablo Conceição Almeida.

Segundo o g1, ele teria divulgado informações sobre um veículo utilizado pelo ministro durante deslocamentos no estado. De acordo com a Polícia Federal, desde novembro de 2025 o jornalista passou a publicar conteúdos com fotos e dados do automóvel funcional utilizado por Dino. Nas reportagens, ele também afirmou que o carro, oficialmente vinculado ao Tribunal de Justiça do Maranhão, estaria sendo utilizado por integrantes da família do ministro.

No despacho que autorizou a operação, Moraes escreveu que o autor “se valeu de algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos”, o que teria permitido “exposição indevida relacionada à segurança de autoridades”. O processo inicialmente havia sido distribuído ao ministro Cristiano Zanin, mas no início de 2026 acabou transferido para Moraes por decisão da presidência do STF.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
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Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O entendimento foi de que o caso teria ligação com o chamado Inquérito das Fake News, investigação aberta há sete anos por iniciativa do então presidente da Corte, Dias Toffoli, para apurar ataques contra ministros do tribunal. O inquérito não possui objeto específico delimitado e não tem prazo definido para conclusão.

A Polícia Federal também informou ao STF que Luís Pablo já havia sido investigado em 2017 por suspeita de extorsão, sob a acusação de exigir dinheiro para não divulgar informações relacionadas a operações policiais. A decisão judicial gerou reação de entidades representativas da imprensa.

Em nota conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) classificaram a medida como preocupante. As organizações afirmaram que a atividade jornalística, independentemente do veículo ou da linha editorial, é protegida pela Constituição por meio do sigilo da fonte.

Para as entidades, qualquer iniciativa que eventualmente viole essa garantia deve ser entendida como uma ameaça ao livre exercício do jornalismo. As associações disseram ainda esperar a revisão da decisão, que consideram incompatível com a proteção constitucional ao sigilo da fonte e à liberdade de imprensa.

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Jornalista Stf Operação

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