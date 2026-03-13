LIBERDADE DE IMPRENSA

Jornalista é alvo de operação autorizada pelo STF após reportagens sobre uso de carro oficial de ministro

Busca foi autorizada por Alexandre de Moraes em investigação que corre sob sigilo

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:13

Flávio Dino Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Um jornalista do Maranhão virou alvo de uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (10). Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos após publicações envolvendo o ministro Flávio Dino. A investigação, que corre sob sigilo, mira Luís Pablo Conceição Almeida.

Segundo o g1, ele teria divulgado informações sobre um veículo utilizado pelo ministro durante deslocamentos no estado. De acordo com a Polícia Federal, desde novembro de 2025 o jornalista passou a publicar conteúdos com fotos e dados do automóvel funcional utilizado por Dino. Nas reportagens, ele também afirmou que o carro, oficialmente vinculado ao Tribunal de Justiça do Maranhão, estaria sendo utilizado por integrantes da família do ministro.

No despacho que autorizou a operação, Moraes escreveu que o autor “se valeu de algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos”, o que teria permitido “exposição indevida relacionada à segurança de autoridades”. O processo inicialmente havia sido distribuído ao ministro Cristiano Zanin, mas no início de 2026 acabou transferido para Moraes por decisão da presidência do STF.

STF e seus ministros 1 de 12

O entendimento foi de que o caso teria ligação com o chamado Inquérito das Fake News, investigação aberta há sete anos por iniciativa do então presidente da Corte, Dias Toffoli, para apurar ataques contra ministros do tribunal. O inquérito não possui objeto específico delimitado e não tem prazo definido para conclusão.

A Polícia Federal também informou ao STF que Luís Pablo já havia sido investigado em 2017 por suspeita de extorsão, sob a acusação de exigir dinheiro para não divulgar informações relacionadas a operações policiais. A decisão judicial gerou reação de entidades representativas da imprensa.

Em nota conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) classificaram a medida como preocupante. As organizações afirmaram que a atividade jornalística, independentemente do veículo ou da linha editorial, é protegida pela Constituição por meio do sigilo da fonte.