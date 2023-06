Jornalista Lucia Hippolito morre aos 72 anos

A jornalista Lucia Hippolito morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul, para tratar um câncer, segundo a Rádio CBN, no qual também trabalhou como apresentadora do CBN Rio, comentarista do Jornal da CBN e participou também do quadro Meninas do Jô, entre 2005 e 2010. Lucia estava afastada do trabalho.



Há 11 anos, a cientista política foi acometida pela Síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune, e perdeu os movimentos do corpo. O perfil de Lucia no Twitter também informou sua morte.