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Jornalista Márcio Chaer é assaltado e morre ao decidir perseguir ladrão em São Paulo

Fundador do Consultor Jurídico estava em um carro quando foi assaltado nas proximidades da Estação Armênia; morte provocou manifestações de autoridades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:07

Márcio Chaer
Márcio Chaer Crédito: Antonio Augusto/STF

O jornalista Márcio Chaer, fundador e diretor executivo da revista Consultor Jurídico (ConJur), morreu neste sábado (3), em São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, ele sofreu um infarto enquanto tentava perseguir um ladrão após ser vítima de um assalto.

Chaer estava em um carro acompanhado de outras pessoas nas proximidades da Estação Armênia quando ocorreu o crime. Após o assalto, o jornalista teria tentado perseguir o autor e sofreu o infarto.

Márcio Chaer

Márcio Chaer por Reprodução
Márcio Chaer por Reprodução
Márcio Chaer por Reprodução
Márcio Chaer por Antonio Augusto/STF
Márcio Chaer por Reprodução
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Márcio Chaer por Reprodução

Márcio Chaer construiu a carreira em grandes veículos de comunicação antes de fundar, em 1997, o Consultor Jurídico, publicação especializada na cobertura do Judiciário e do universo jurídico brasileiro.

Em nota, o ConJur lamentou a morte do jornalista e destacou a trajetória do fundador. “Chaer fez carreira em grandes veículos de imprensa até fundar a ConJur em 1997. O site, pioneiro na cobertura especializada do Judiciário no Brasil, fez de Chaer uma das grandes referências nacionais na área”, afirmou a publicação.

A revista também destacou que o jornalista deixa amigos entre profissionais da imprensa, magistrados, advogados e outros integrantes do meio jurídico.

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Morte provoca repercussão

A morte de Márcio Chaer provocou manifestações de autoridades dos Três Poderes e de representantes do sistema de Justiça.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte e destacou a atuação do jornalista na cobertura de temas relacionados ao Estado Democrático de Direito.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que Chaer deixa um importante legado no jornalismo especializado na cobertura do Poder Judiciário. “Pioneiro na comunicação especializada da Justiça, Marcio Chaer enxergou com lucidez a importância de aproximar o Direito da sociedade, promovendo um jornalismo analítico”, declarou.

Os ministros do STF Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes também divulgaram mensagens lamentando a morte.

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Moraes definiu Chaer como um profissional que representava “o melhor do jornalismo, com inteligência, seriedade, competência e independência”.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, e a OAB de São Paulo também prestaram homenagens ao jornalista e destacaram a contribuição dele para a cobertura do Judiciário brasileiro.

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