ATUALIZAÇÃO

José Sarney segue na UTI após cirurgia para tratar obstrução intestinal

Ex-presidente apresenta boa evolução clínica e laboratorial, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar

Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:32

Ex-presidente José Sarney Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Luís, no Maranhão, após passar por uma cirurgia para reverter uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (11), ele apresenta boa evolução clínica e laboratorial, mas segue sob acompanhamento das equipes de terapia intensiva e cirurgia do aparelho digestivo. As informações são do g1.

Sarney deu entrada no hospital na sexta-feira (9), depois de sentir dores abdominais. Após passar por avaliação médica e exames de imagem, ele foi submetido a uma cirurgia abdominal no fim da tarde do mesmo dia.

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Na atualização anterior, divulgada no sábado (10), a equipe médica informou que o ex-presidente estava acordado e com estabilidade hemodinâmica, condição relacionada à manutenção adequada da circulação sanguínea. Apesar da evolução positiva, ainda não há previsão de alta hospitalar.