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José Sarney segue na UTI após cirurgia para tratar obstrução intestinal

Ex-presidente apresenta boa evolução clínica e laboratorial, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:32

Ex-presidente José Sarney
Ex-presidente José Sarney Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Luís, no Maranhão, após passar por uma cirurgia para reverter uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (11), ele apresenta boa evolução clínica e laboratorial, mas segue sob acompanhamento das equipes de terapia intensiva e cirurgia do aparelho digestivo. As informações são do g1.

Sarney deu entrada no hospital na sexta-feira (9), depois de sentir dores abdominais. Após passar por avaliação médica e exames de imagem, ele foi submetido a uma cirurgia abdominal no fim da tarde do mesmo dia.

Ex-presidente José Sarney

Ex-presidente José Sarney por Arquivo Agência Senado
Ex-presidente José Sarney por Lula Marques/Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Ex-presidente José Sarney por Jane de Araújo/Agência Senado
Ex- presidente José Sarney por Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Então presidente José Sarney por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
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Ex-presidente José Sarney por Arquivo Agência Senado

Na atualização anterior, divulgada no sábado (10), a equipe médica informou que o ex-presidente estava acordado e com estabilidade hemodinâmica, condição relacionada à manutenção adequada da circulação sanguínea. Apesar da evolução positiva, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Uma semana antes da internação, no domingo (4), Sarney esteve na Escola Desembargador Sarney Costa, no bairro São Francisco, em São Luís, para votar nas eleições. Ele chegou ao local por volta das 12h, acompanhado do neto Adriano Sarney e de integrantes de sua equipe.

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