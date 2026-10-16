DECISÃO

Jovem autista é acusado de furto em cruzeiro, sofre crise de ansiedade e MSC é condenada a pagar R$ 30 mil

Adolescente tinha 16 anos e viajava pelo Caribe com os pais; companhia não apresentou à Justiça as gravações que sustentariam a suspeita

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:28

Navio do MSC Crédito: Reprodução

Uma acusação de furto de jogos de videogame durante um cruzeiro pelo Caribe levou a MSC Cruzeiros a ser condenada a indenizar um adolescente autista e seus pais em R$ 30 mil. A empresa não apresentou à Justiça as imagens que, segundo sua defesa, sustentariam a suspeita contra o jovem, de 16 anos na época. A informação é do jornal A Tribuna.

A condenação foi mantida por unanimidade pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em decisão de 5 de outubro. Cada integrante da família deverá receber R$ 10 mil, com juros e correção monetária previstos na sentença. Ainda cabe recurso.

Conforme o processo obtido por A Tribuna, os pais foram avisados por telefone, em 25 de julho de 2024, de que o filho teria levado jogos de Nintendo Switch do espaço para adolescentes da embarcação, chamado de “Teens”. A família negou o furto e afirmou que o jovem estava com os responsáveis no teatro e, depois, no jantar.

Na ação, os pais relataram que os funcionários elevaram o tom da abordagem mesmo após serem informados sobre o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Também teriam ameaçado acionar a polícia de Miami no desembarque.

Segundo o relato apresentado à Justiça, o adolescente teve uma crise de ansiedade, chorou e precisou de atendimento emergencial de sua psicóloga. Os responsáveis disseram ter sentido medo, humilhação e injustiça.

A viagem havia custado R$ 7.572 e ocorreu entre 22 e 26 de julho de 2024, com saída de Miami, parada em Nassau, nas Bahamas, e retorno ao porto de origem. Após o episódio, a família pediu judicialmente R$ 56.480 por danos morais e a restituição do valor do cruzeiro.

Em sua defesa, a MSC afirmou que a equipe atuou legitimamente para proteger o patrimônio do navio. Sustentou ainda que o contato foi discreto, restrito aos pais, e que não houve exposição pública do adolescente.

Para justificar a suspeita, a companhia apresentou um relatório interno de segurança. O documento descrevia supostas imagens nas quais o jovem esconderia um objeto sob a camisa antes de sair do local. As gravações, porém, não foram juntadas ao processo. Nenhum objeto supostamente furtado foi localizado nos pertences do adolescente ou na cabine da família.

Ao julgar o caso em 13 de abril deste ano, o juiz Gustavo Antonio Pieroni Louzada, da 3ª Vara Cível de Santos, concluiu que a empresa não comprovou a acusação e fixou a indenização em R$ 10 mil por pessoa. O pedido de reembolso da viagem foi negado porque o serviço havia sido prestado e, conforme a avaliação do magistrado, o episódio ocorreu no último dia do cruzeiro.

A MSC recorreu, argumentando que o relatório de segurança justificava a conduta dos funcionários e contestando a análise das provas. Para o relator do recurso, desembargador Luís Roberto Reuter Torro, entretanto, o documento produzido pela própria empresa não bastava para demonstrar uma suspeita fundamentada.

“As gravações jamais foram apresentadas, apesar de constituírem a principal prova da narrativa defensiva”, afirmou no acórdão.

O desembargador também considerou que uma acusação sem justificativa pode provocar danos morais mesmo em uma abordagem reservada. Quanto ao autismo, observou que a condição exigia cuidado especial dos funcionários, embora o diagnóstico não tenha sido um fundamento independente para a condenação.