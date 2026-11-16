DECISÃO

Jovem autista que levou choque de supervisora no telemarketing consegue indenização na Justiça

Amanda Goulart Azevedo relatou perda parcial da audição e dificuldades para voltar a trabalhar

Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:41

Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora Crédito: Reprodução

Uma jovem autista de 22 anos foi indenizada em R$ 15 mil após ser atingida por uma arma de choque utilizada pela própria supervisora durante o expediente, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A agressão aconteceu em novembro de 2024, quando Amanda Goulart Azevedo trabalhava em uma empresa de telemarketing. O caso foi levado à Justiça do Trabalho, que responsabilizou duas empresas.

Amanda contou ao Fantástico, da TV Globo, que a supervisora costumava fazer ameaças com o dispositivo para pressionar os funcionários a cumprir metas. No dia 1º de novembro de 2024, a chefe encostou o equipamento próximo ao ouvido da jovem. Ela perdeu a consciência e, ao recobrar os sentidos, sofreu uma crise convulsiva. Segundo o relato, não recebeu assistência médica após o episódio.

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Diagnosticada com autismo nível 2 de suporte, Amanda afirmou que já enfrentava situações de preconceito no ambiente profissional. Cerca de um mês depois da agressão, foi demitida. Ela também relatou perda parcial da audição e dificuldades para retomar a vida profissional. A jovem passou por exames de audiometria e chegou a fazer o molde de um aparelho auditivo, mas não conseguiu comprá-lo.

Na ação trabalhista, a empresa admitiu que a supervisora levava uma arma de choque para o escritório, mas negou que o equipamento tivesse sido utilizado contra Amanda. Embora a perícia não tenha estabelecido relação direta entre a descarga elétrica e os quadros de surdez e epilepsia, a Justiça reconheceu a agressão.