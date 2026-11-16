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Jovem autista que levou choque de supervisora no telemarketing consegue indenização na Justiça

Amanda Goulart Azevedo relatou perda parcial da audição e dificuldades para voltar a trabalhar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:41

Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora
Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora Crédito: Reprodução

Uma jovem autista de 22 anos foi indenizada em R$ 15 mil após ser atingida por uma arma de choque utilizada pela própria supervisora durante o expediente, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A agressão aconteceu em novembro de 2024, quando Amanda Goulart Azevedo trabalhava em uma empresa de telemarketing. O caso foi levado à Justiça do Trabalho, que responsabilizou duas empresas.

Amanda contou ao Fantástico, da TV Globo, que a supervisora costumava fazer ameaças com o dispositivo para pressionar os funcionários a cumprir metas. No dia 1º de novembro de 2024, a chefe encostou o equipamento próximo ao ouvido da jovem. Ela perdeu a consciência e, ao recobrar os sentidos, sofreu uma crise convulsiva. Segundo o relato, não recebeu assistência médica após o episódio.

Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora

Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora por Reprodução
Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora por Reprodução
Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora por Reprodução
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Jovem foi atacada com arma de choque por supervisora por Reprodução

Diagnosticada com autismo nível 2 de suporte, Amanda afirmou que já enfrentava situações de preconceito no ambiente profissional. Cerca de um mês depois da agressão, foi demitida. Ela também relatou perda parcial da audição e dificuldades para retomar a vida profissional. A jovem passou por exames de audiometria e chegou a fazer o molde de um aparelho auditivo, mas não conseguiu comprá-lo.

Na ação trabalhista, a empresa admitiu que a supervisora levava uma arma de choque para o escritório, mas negou que o equipamento tivesse sido utilizado contra Amanda. Embora a perícia não tenha estabelecido relação direta entre a descarga elétrica e os quadros de surdez e epilepsia, a Justiça reconheceu a agressão.

A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 10 mil, foi elevada para R$ 15 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT-RS), após recurso da vítima. O pedido de reparação por danos materiais foi negado. 

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Tags:

Indenização Empresa Condenada Supervisora Usou Arma de Choque

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