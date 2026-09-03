SUSTO

Jovem boceja, desloca a mandíbula e vai parar na emergência

Rapaz precisou ser transferido de ambulância para o Hospital de Base, onde a mandíbula foi reposicionada

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:24

Jovem bocejou e deslocou mandíbula Crédito: Reprodução

Um jovem de Brasília precisou ser levado às pressas ao hospital após deslocar a mandíbula enquanto bocejava. O caso foi compartilhado pela família nas redes sociais na última sexta-feira (28).

A irmã registrou em vídeo o percurso do rapaz até o atendimento médico. Ele foi encaminhado inicialmente a uma unidade de saúde próxima, onde passou por exames e recebeu os primeiros cuidados.

Sem o especialista necessário no local, o jovem precisou ser transferido de ambulância para o Hospital de Base de Brasília. Na unidade, a mandíbula foi recolocada na posição correta. Apesar do susto, ele passa bem.

O deslocamento da mandíbula pode ocorrer após uma abertura exagerada da boca, quando a articulação ultrapassa seu limite normal de movimento e não consegue retornar sozinha à posição habitual. A situação tende a ser mais comum em pessoas com ligamentos mais frouxos, hipermobilidade na articulação, alterações na ATM ou episódios anteriores de luxação, mas também pode acontecer durante um bocejo muito amplo.

Quando há uma luxação, a pessoa pode ficar sem conseguir fechar a boca, além de sentir dor intensa, enfrentar dificuldades para falar e engolir, apresentar salivação excessiva e espasmos musculares. Quanto maior o intervalo até o atendimento, maior pode ser a contração muscular e a dificuldade para reposicionar a mandíbula.