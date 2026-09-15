Jovem brasileiro de 24 anos viaja para guerra na Ucrânia, treina três meses e acaba morto na primeira missão tentando salvar colega

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:25
Paulo Ricardo Dutra, um catarinense de 24 anos, morreu durante sua primeira missão na guerra da Ucrânia. Segundo informações repassadas à família, ele pisou em uma mina terrestre. O jovem estava no país havia três meses e completaria 25 anos em 23 de outubro. As informações são do UOL.
Nesse período, Paulo permaneceu em treinamento e mantinha contato diário com os familiares. À mãe, Eunice do Amaral Santos, dizia que estava em uma casa segura e que sua rotina incluía exercícios e vigilância. Na quarta-feira (9), pouco antes de sair para a missão, telefonou para avisar que iria a campo.
Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega
Na manhã seguinte, a família soube que um militar havia se ferido durante os combates. Conforme o relato recebido pela mãe, Paulo tentou ajudar o colega. Os soldados teriam sido orientados a retornar à base, mas o jovem insistiu em voltar para prestar socorro.
A família tentou falar com Paulo entre quinta-feira (10) e domingo (13), mas não obteve resposta. Na manhã de domingo, Eunice recebeu uma mensagem de uma pessoa que queria conversar. Mais tarde, amigos do catarinense confirmaram que ele havia morrido.
A mãe afirma que não sabe como o filho se inscreveu para ir à Ucrânia nem como conseguiu viajar. Paulo planejava retornar ao Brasil após seis meses, mas também considerava permanecer no país caso encontrasse emprego. “Ele falou que estava indo lá para realizar o sonho dele”, contou Eunice.
O corpo do jovem continua em território ucraniano, e a família ainda não recebeu informações sobre como poderá retirá-lo do local onde morreu. Paulo havia viajado para a guerra com a expectativa de realizar um sonho, mas acabou perdendo a vida na primeira missão, segundo os relatos recebidos pelos familiares.