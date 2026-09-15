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Jovem brasileiro de 24 anos viaja para guerra na Ucrânia, treina três meses e acaba morto na primeira missão tentando salvar colega

Paulo Ricardo Dutra teria tentado socorrer um colega ferido quando pisou em uma mina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:25

Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega
Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega Crédito: Reprodução

Paulo Ricardo Dutra, um catarinense de 24 anos, morreu durante sua primeira missão na guerra da Ucrânia. Segundo informações repassadas à família, ele pisou em uma mina terrestre. O jovem estava no país havia três meses e completaria 25 anos em 23 de outubro. As informações são do UOL.

Nesse período, Paulo permaneceu em treinamento e mantinha contato diário com os familiares. À mãe, Eunice do Amaral Santos, dizia que estava em uma casa segura e que sua rotina incluía exercícios e vigilância. Na quarta-feira (9), pouco antes de sair para a missão, telefonou para avisar que iria a campo.

Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega

Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega por Reprodução
Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega por Reprodução
Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega por Reprodução
Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega por Reprodução
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Paulo Ricardo morreu na primeira missão tentando salvar colega por Reprodução

Na manhã seguinte, a família soube que um militar havia se ferido durante os combates. Conforme o relato recebido pela mãe, Paulo tentou ajudar o colega. Os soldados teriam sido orientados a retornar à base, mas o jovem insistiu em voltar para prestar socorro.

A família tentou falar com Paulo entre quinta-feira (10) e domingo (13), mas não obteve resposta. Na manhã de domingo, Eunice recebeu uma mensagem de uma pessoa que queria conversar. Mais tarde, amigos do catarinense confirmaram que ele havia morrido.

A mãe afirma que não sabe como o filho se inscreveu para ir à Ucrânia nem como conseguiu viajar. Paulo planejava retornar ao Brasil após seis meses, mas também considerava permanecer no país caso encontrasse emprego. “Ele falou que estava indo lá para realizar o sonho dele”, contou Eunice.

O corpo do jovem continua em território ucraniano, e a família ainda não recebeu informações sobre como poderá retirá-lo do local onde morreu. Paulo havia viajado para a guerra com a expectativa de realizar um sonho, mas acabou perdendo a vida na primeira missão, segundo os relatos recebidos pelos familiares.

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Tags:

Ucrânia Paulo Ricardo Dutra Jovem Brasileiro Morto em Guerra

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