CRIME

Jovem de 18 anos é baleada na cabeça dentro de casa e companheiro é preso após dizer que disparou por acidente

Policiais encontraram pistola e outras armas escondidas na residência

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:47

Anabella foi baleada na cabeça por Anderson Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma tentativa de feminicídio contra uma jovem identficada como Anabella SIlva Cardoso, 18 anos, que foi baleada na cabeça dentro de casa, na zona Sudoeste da capital fluminense. O caso aconteceu na noite de domingo (1º), e o companheiro da vítima, Anderson Barbosa Alencar, acabou preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (2).

A vítima foi encontrada em estado gravíssimo e levada para um hospital. Segundo informações da unidade, foi iniciado o protocolo para confirmação de morte encefálica. Ao ser ouvido pelos policiais, Anderson declarou que o tiro aconteceu por acidente, enquanto ele manuseava uma pistola. O homem afirmou que, depois do disparo, deixou a arma cair no chão e socorreu a companheira.

Anabella foi baleada na cabeça por Anderson 1 de 7

A versão apresentada pelo suspeito, entretanto, não convenceu os investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Durante uma vistoria na residência, os agentes não encontraram a pistola no ponto indicado por Anderson. O armamento estava escondido na laje, dentro de uma bolsa colocada entre tijolos e telhas. A equipe policial encontrou ainda um revólver, munições e carregadores.