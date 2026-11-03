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Jovem de 18 anos é baleada na cabeça dentro de casa e companheiro é preso após dizer que disparou por acidente

Policiais encontraram pistola e outras armas escondidas na residência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:47

Anabella foi baleada na cabeça por Anderson
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma tentativa de feminicídio contra uma jovem identficada como Anabella SIlva Cardoso, 18 anos, que foi baleada na cabeça dentro de casa, na zona Sudoeste da capital fluminense. O caso aconteceu na noite de domingo (1º), e o companheiro da vítima, Anderson Barbosa Alencar, acabou preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (2).

A vítima foi encontrada em estado gravíssimo e levada para um hospital. Segundo informações da unidade, foi iniciado o protocolo para confirmação de morte encefálica. Ao ser ouvido pelos policiais, Anderson declarou que o tiro aconteceu por acidente, enquanto ele manuseava uma pistola. O homem afirmou que, depois do disparo, deixou a arma cair no chão e socorreu a companheira.

Anabella foi baleada na cabeça por Anderson

Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução
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Anabella foi baleada na cabeça por Anderson por Reprodução

A versão apresentada pelo suspeito, entretanto, não convenceu os investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Durante uma vistoria na residência, os agentes não encontraram a pistola no ponto indicado por Anderson. O armamento estava escondido na laje, dentro de uma bolsa colocada entre tijolos e telhas. A equipe policial encontrou ainda um revólver, munições e carregadores.

Para a Polícia Civil, a forma como as armas foram guardadas também levanta questionamentos sobre a alegação de que o tiro teria sido acidental. O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A corporação solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. As circunstâncias do disparo e a origem das armas seguem sob investigação.

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Tags:

Baleada na Cabeça Anabella Silva Cardoso Jovem de 18 Anos Namorado É Suspeito

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