Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia

Ex-cunhado de Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira é apontado como mandante do feminicídio em Búzios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:17

Jovem foi morta dias antes de audiência
Jovem foi morta dias antes de audiência Crédito: Reprodução

Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi encontrada morta no sofá de casa na madrugada de 27 de outubro, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela estava com as mãos amarradas para trás e tinha um corte profundo no pescoço. 

Pouco mais de uma semana depois, a Polícia Civil concluiu que o feminicídio foi planejado para impedir que Emanuelly comparecesse a uma audiência marcada para 11 de novembro e formalizasse a denúncia diante da Justiça. O processo está ligado a uma denúncia de estupro que a jovem registrou em 2020 contra o ex-cunhado, o empresário Rodrigo dos Santos de Araújo, conhecido como “Digão”. 

Jovem de 19 anos é morta para evitar denúncia de estupro

Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi encontrada morta em casa na madrugada de 27 de outubro por Reprodução
Emanuelly tinha uma audiência marcada para 11 de novembro em um processo ligado à denúncia de estupro que fez em 2020 por Reprodução
O crime aconteceu no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro por Reprodução
O ex-cunhado da jovem e o homem apontado como executor do crime foram presos em 3 de novembro. por Reprodução
O ex-cunhado da jovem e o homem apontado como executor do crime foram presos em 3 de novembro. por Reprodução
1 de 5
Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi encontrada morta em casa na madrugada de 27 de outubro por Reprodução

Rodrigo é apontado pela 127ª DP como o suposto mandante do crime. Segundo a investigação, ele também teria oferecido dinheiro à família de Emanuelly para que a denúncia fosse retirada. A polícia atribui a execução a Klerky Almeida Antunes. Os dois foram presos na terça-feira (3). 

Segundo a CNN Brasil, os investigadores chegaram aos suspeitos após analisar imagens de câmeras de segurança, identificar características físicas dos envolvidos e levantar quais veículos foram usados no crime. A reportagem não conseguiu contato com os suspeitos.

Mais recentes

Imagem - Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio
Imagem - Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’

Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’
Imagem - Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta