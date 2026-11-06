DIAS ANTES DE AUDIÊNCIA

Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia

Ex-cunhado de Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira é apontado como mandante do feminicídio em Búzios

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:17

Jovem foi morta dias antes de audiência Crédito: Reprodução

Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, foi encontrada morta no sofá de casa na madrugada de 27 de outubro, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela estava com as mãos amarradas para trás e tinha um corte profundo no pescoço.

Pouco mais de uma semana depois, a Polícia Civil concluiu que o feminicídio foi planejado para impedir que Emanuelly comparecesse a uma audiência marcada para 11 de novembro e formalizasse a denúncia diante da Justiça. O processo está ligado a uma denúncia de estupro que a jovem registrou em 2020 contra o ex-cunhado, o empresário Rodrigo dos Santos de Araújo, conhecido como “Digão”.

Jovem de 19 anos é morta para evitar denúncia de estupro 1 de 5

Rodrigo é apontado pela 127ª DP como o suposto mandante do crime. Segundo a investigação, ele também teria oferecido dinheiro à família de Emanuelly para que a denúncia fosse retirada. A polícia atribui a execução a Klerky Almeida Antunes. Os dois foram presos na terça-feira (3).