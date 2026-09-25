Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 20 anos que nasceu sem os braços aprende a dirigir com os pés e tira carteira de motorista

Estudante de agronomia, Reiner Jesus Martins precisou encontrar um carro adaptado em outra cidade para fazer as aulas e a prova prática

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:18

Reiner Jesus Martins tirou a carteira
Reiner Jesus Martins tirou a carteira Crédito: Arquivo pessoal

O carro de que Reiner Jesus Martins precisava para aprender a dirigir não estava em Lavras, cidade mineira onde mora e estuda. Ele o encontrou em uma autoescola de Pará de Minas, com as adaptações exigidas após uma avaliação médica do Detran. Nascido sem os dois braços, Reiner, de 20 anos, usa os pés para conduzir o veículo.

A busca pela autoescola foi uma etapa de um processo iniciado no ano passado. Mesmo depois de encontrar o carro, Reiner ainda tinha receio de não conseguir dirigir. A primeira aula mudou isso. "Na hora que eu comecei, que foi a primeira aula, eu já fiquei numa alegria imensa de estar nesse processo", contou em entrevista ao portal G1. Ele foi aprovado na prova prática em 5 de agosto e diz ter chorado ao receber o resultado.

Reiner superou dificuldades para conseguir CNH

Reiner nasceu sem os braços por Arquivo Pessoal
Reiner nasceu sem os braços por Arquivo Pessoal
Reiner aprendeu criança a andar de bicicleta por Arquivo Pessoal
Reiner com o pai por Arquivo Pessoal
Reiner em apresentação em aula por Arquivo Pessoal
Reiner com a família por Arquivo Pessoal
Reiner com a família por Arquivo Pessoal
Reiner fazendo prova por Arquivo Pessoal
Reiner fazendo prova por Arquivo Pessoal
Reiner celebra CNH por Arquivo Pessoal
Reiner aprendeu a dirigir por Arquivo Pessoal
1 de 11
Reiner nasceu sem os braços por Arquivo Pessoal

Hoje estudante do segundo período de agronomia na Universidade Federal de Lavras, Reiner aprendeu desde criança a realizar atividades cotidianas usando principalmente os pés. O interesse pelo campo veio do convívio com o pai, que trabalha com produção de leite em uma propriedade da família. Reiner também compartilha vídeos de sua rotina no TikTok.

A conquista da CNH, porém, não apaga as dificuldades que encontrou para obtê-la. Reiner defende mais acessibilidade, informações claras e profissionais preparados para atender pessoas com deficiência. "Um processo mais simples, rápido, de fácil acesso, com mais preparo dos profissionais, facilitaria para que mais pessoas com deficiência tivessem essa oportunidade e conquistassem mais autonomia", afirma.

Tags:

Reiner Jesus Martins

Mais recentes

Imagem - Passageiro com deficiência visual paga R$ 1,9 mil por corrida de R$ 19 após erro, não consegue ajuda do aplicativo e ganha indenização na Justiça

Passageiro com deficiência visual paga R$ 1,9 mil por corrida de R$ 19 após erro, não consegue ajuda do aplicativo e ganha indenização na Justiça
Imagem - O céu vai mudar neste sábado (26); Lua vai entrar em nova fase

O céu vai mudar neste sábado (26); Lua vai entrar em nova fase
Imagem - Cliente atualiza celular, aparelho dá defeito e empresa é condenada a pagar indenização por vício oculto

Cliente atualiza celular, aparelho dá defeito e empresa é condenada a pagar indenização por vício oculto