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Jovem de 20 anos que nasceu sem os braços aprende a dirigir com os pés e tira carteira de motorista

Estudante de agronomia, Reiner Jesus Martins precisou encontrar um carro adaptado em outra cidade para fazer as aulas e a prova prática

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:18

Reiner Jesus Martins tirou a carteira Crédito: Arquivo pessoal

O carro de que Reiner Jesus Martins precisava para aprender a dirigir não estava em Lavras, cidade mineira onde mora e estuda. Ele o encontrou em uma autoescola de Pará de Minas, com as adaptações exigidas após uma avaliação médica do Detran. Nascido sem os dois braços, Reiner, de 20 anos, usa os pés para conduzir o veículo.

A busca pela autoescola foi uma etapa de um processo iniciado no ano passado. Mesmo depois de encontrar o carro, Reiner ainda tinha receio de não conseguir dirigir. A primeira aula mudou isso. "Na hora que eu comecei, que foi a primeira aula, eu já fiquei numa alegria imensa de estar nesse processo", contou em entrevista ao portal G1. Ele foi aprovado na prova prática em 5 de agosto e diz ter chorado ao receber o resultado.

Reiner superou dificuldades para conseguir CNH 1 de 11

Hoje estudante do segundo período de agronomia na Universidade Federal de Lavras, Reiner aprendeu desde criança a realizar atividades cotidianas usando principalmente os pés. O interesse pelo campo veio do convívio com o pai, que trabalha com produção de leite em uma propriedade da família. Reiner também compartilha vídeos de sua rotina no TikTok.