Jovem de 20 anos que nasceu sem os braços aprende a dirigir com os pés e tira carteira de motorista

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Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:18
O carro de que Reiner Jesus Martins precisava para aprender a dirigir não estava em Lavras, cidade mineira onde mora e estuda. Ele o encontrou em uma autoescola de Pará de Minas, com as adaptações exigidas após uma avaliação médica do Detran. Nascido sem os dois braços, Reiner, de 20 anos, usa os pés para conduzir o veículo.
A busca pela autoescola foi uma etapa de um processo iniciado no ano passado. Mesmo depois de encontrar o carro, Reiner ainda tinha receio de não conseguir dirigir. A primeira aula mudou isso. "Na hora que eu comecei, que foi a primeira aula, eu já fiquei numa alegria imensa de estar nesse processo", contou em entrevista ao portal G1. Ele foi aprovado na prova prática em 5 de agosto e diz ter chorado ao receber o resultado.
Reiner superou dificuldades para conseguir CNH
Hoje estudante do segundo período de agronomia na Universidade Federal de Lavras, Reiner aprendeu desde criança a realizar atividades cotidianas usando principalmente os pés. O interesse pelo campo veio do convívio com o pai, que trabalha com produção de leite em uma propriedade da família. Reiner também compartilha vídeos de sua rotina no TikTok.
A conquista da CNH, porém, não apaga as dificuldades que encontrou para obtê-la. Reiner defende mais acessibilidade, informações claras e profissionais preparados para atender pessoas com deficiência. "Um processo mais simples, rápido, de fácil acesso, com mais preparo dos profissionais, facilitaria para que mais pessoas com deficiência tivessem essa oportunidade e conquistassem mais autonomia", afirma.