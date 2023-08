Jovem de 22 anos comemora laqueadura: 'Liberdade de escolha'

Jovem faz laqueadura no Rio de Janeiro. Crédito: Redes sociais

Com apenas 22 anos, Paloma Melo decidiu o rumo da sua vida ao fazer uma laqueadura, cirurgia para não engravidar. Ela resolveu compartilhar com os seguidores sobre o procedimento, e explicou o motivo de não querer ter outro filho no futuro.



Em conversa ao site Universa, do UOL, a jovem depiladora explicou que ela e o marido já tem uma menina. Com isso, a decisão de não ter um segundo filho veio em conjunto.



"Eu e meu esposo pensávamos em ter só um filho, um menino. Aí tive uma menina e a gente decidiu não tentar mais. Foi quando eu falei para ele que eu queria laquear, que tinham aprovado uma nova lei", explicou.

A lei que Paloma cita é a 14.443/2022, aprovada em agosto do ano passado no Senado, que entrou em vigor em março deste ano. Assim, mulheres de 21 anos já podem decidir fazer laqueaduras, e homens da mesma idade, podem fazer vasectomias.

Antes, a idade era de 25 anos, e necessitava da autorização do cônjuge. Com essa nova decisão, Paloma contou que foi tranquilo o procedimento, feito por meio de uma videolaparoscopia, onde foram retiradas as trompas.

Ainda na entrevista, a jovem explicou que decidiu fazer a laqueadura, também, devido às fortes cólicas. Ela chegou a colocar o DIU, mas o corpo não se adaptou.

"Acontece de meninas muito novas terem vários filhos por não terem um método que seja mais eficaz do que uma simples pílula, do que uma camisinha. Então, se a pessoa já tem uma quantidade boa de filhos ou simplesmente não quer ter filhos, e a pessoa deseja fazer, eu acho que tem total direito. Porque é a liberdade de escolha da pessoa. Tem que existir liberdade de escolha se eu quero ser mãe ou não. Não romantizo a maternidade. É difícil e foi difícil, apesar de estar 'melhorzinho' agora, que minha filha já está com 2 anos e tem uma certa independência. Eu falei: não quero passar pela fase de ter um recém-nascido de novo. Para mim, essa foi a parte mais difícil, a privação do sono e não conseguir identificar, de fato, o que aquele recém-nascido quer naquele momento", relatou.