VIOLÊNCIA

Jovem de 24 anos é baleada durante assalto após policial reagir e trocar tiros com criminoso em SP

Maria Eduarda Santana Nascimento dirigia um Honda HR-V quando foi abordada por um motociclista na Estrada de Itapecerica; policial civil presenciou a ação e atirou

Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:10

Maria Eduarda dirigia um Honda HR-V quando foi abordada por um motociclista; policial civil presenciou a ação e houve troca de tiros Crédito: Reprodução

Uma jovem de 24 anos morreu baleada durante um assalto na manhã de quinta-feira (1º), na Zona Sul de São Paulo. Maria Eduarda Santana Nascimento dirigia um Honda HR-V pela Estrada de Itapecerica, no sentido Centro, quando foi abordada por um motociclista, que anunciou o assalto.

Um policial civil que passava pelo local em uma viatura descaracterizada presenciou a ação. Houve uma troca de tiros, e tanto Maria Eduarda quanto o suspeito foram baleados.

A jovem foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital do M'Boi Mirim e também morreu.

O policial civil envolvido na ocorrência trabalha na Delegacia de Polícia de São Lourenço da Serra, município da Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o agente já prestou depoimento.

A Corregedoria Geral da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. A investigação aguarda os resultados dos laudos periciais.

Em nota, a Corregedoria afirmou que mantém o compromisso com a apuração dos fatos e com a transparência e a legalidade durante a investigação.