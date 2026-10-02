Jovem de 24 anos é baleada durante assalto após policial reagir e trocar tiros com criminoso em SP

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Mariana Rios
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:10
Uma jovem de 24 anos morreu baleada durante um assalto na manhã de quinta-feira (1º), na Zona Sul de São Paulo. Maria Eduarda Santana Nascimento dirigia um Honda HR-V pela Estrada de Itapecerica, no sentido Centro, quando foi abordada por um motociclista, que anunciou o assalto.
Um policial civil que passava pelo local em uma viatura descaracterizada presenciou a ação. Houve uma troca de tiros, e tanto Maria Eduarda quanto o suspeito foram baleados.
A jovem foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital do M'Boi Mirim e também morreu.
O policial civil envolvido na ocorrência trabalha na Delegacia de Polícia de São Lourenço da Serra, município da Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o agente já prestou depoimento.
A Corregedoria Geral da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. A investigação aguarda os resultados dos laudos periciais.
Em nota, a Corregedoria afirmou que mantém o compromisso com a apuração dos fatos e com a transparência e a legalidade durante a investigação.
Maria Eduarda Santana Nascimento estava a caminho do trabalho, segundo informações do g1. Ela completaria 25 anos na próxima terça-feira (6).