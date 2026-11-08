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Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil

Helen Jaine Gomes Borgens tomou posse como terceira-secretária do Ministério das Relações Exteriores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:02

Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil
Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil Crédito: Reprodução / Redes sociais

Aos 25 anos, Helen Jaine Gomes Borgens conquistou um marco histórico na diplomacia brasileira: tornou-se a primeira quilombola aprovada no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática (CACD), um dos processos seletivos mais concorridos do país. A jovem cresceu em Simolândia, município do nordeste de Goiás com cerca de 5 mil habitantes, onde fica a comunidade quilombola da qual faz parte.

Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Helen tomou posse como terceira-secretária do Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira (4), durante cerimônia realizada no Itamaraty.

Nascida em Goiânia, ela estudou no Colégio Estadual Elvira Leão Barreto, em Simolândia. Segundo a UFG, Helen passou toda a infância com familiares na comunidade do Retiro, que integra a Associação de Comunidades Quilombolas, formada também pelas comunidades Castelo e Três Rios.

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